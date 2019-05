Roglič že na uvodu Gira pokazal svoje kvalitete

V primerjavi z najresnejšimi tekmeci za končno zmago si je zvezdnik Jumbo-Visme že prvi dan prikolesaril zajetno prednost. Uvod v prvo tritedensko dirko sezone je bil osemkilometrski kronometer, ki se je po šestih kilometrih ravnine zaključil z 2,1 kilometra dolgim vzponom do bazilike San Luca. Dobra dva kilometra vožnje navkreber sta imela povprečni naklon 9,7 odstotka, najstrmejši del je imel 16 odstotkov. Vse skupaj je še dodatno začinilo vreme.

Že zaradi slabe napovedi so se številni najboljši odločili za start povsem na začetku startne liste, tako je denimo kot prvi začel Nizozemec Tom Dumoulin, tretji je s startne rampe zapeljal Rus Ilnur Zakarin, peti Kolumbijec Miguel Angel Lopez, deveti Italijan Vincenzo Nibali, dvanajsti Primož Roglič, tik za njim Španec Mikel Landa. Roglič ima po 25 kolesarjih na cilju 23 sekund prednosti pred Nibalijem in še pet sekund več prednosti pred Lopezom ter Dumoulinom.

Za tveganje se je odločil Britanec Simon Yates, ki se bo v boj z uro pognal ob 19.43 kot 174. od 176 kolesarjev, ki so začeli dirko. Na startu so še trije Slovenci: Jan Polanc (UAE Emirates), Grega Bole in Kristijan Koren (oba Bahrain-Merida). Zadnji kolesar bo na cilju okrog 20. ure.