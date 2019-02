Roglič že po prvi etapi v majici vodilnega: Jumbo dobil ekipni kronometer

Dirka po ZAE je prva za Primoža Rogličav sezoni 2019. Zasavec je ciljno črto današnje etape prečkal kot prvi kolesar Jumbo-Visme, zaradi tega bo tudi nosil majico vodilnega. Nizozemci so na dirko svetovne serije prišli brez sprinterja, kar pomeni, da bodo z Rogličem lovili skupno zmago. Ponedeljkova etapa bo dolga 184 kilometrov in bo povsem ravninska. Začela se bo na otoku Yas in končala na Abu Dabi Big Flagu. Prvi resni preizkus kolesarje čaka v torek, ko se bodo za konec 179-kilometrske etape zapodili na Jebel Hafeet, kjer bo ciljni vzpon.

Jumbo-Visma je za sedem sekund prehitela ekipo Sunweb in za devet Bahrain-Merido Jana Tratnika. Mitchelton-Scott Luke Mezgecaje bil 12., zaostal je 32 sekund.