Roglič zmagovalec dirke po Združenih arabskih emiratih

Primož Roglič je vodil od prve do zadnje etape. V rdečo majico se je prebil pred tednom dni, ko je njegova ekipa Jumbo-Visma prikolesarila do premierne zmage v ekipnih kronometrih na dirkah svetovne serije. Devetindvajsetletni Zasavec je prvi prečkal ciljno črto in oblekel rdečo majico, v naslednjih etapah pa je prednost povečal, vmes pa dobil še dve etapi.

Roglič je prišel do šeste skupne zmage na etapnih dirkah, tretje na ravni svetovne serije. Prvo in drugo je vpisal lani na dirki po Baskiji in Romandiji. Ob tem je bil kot član nizozemske ekipe še najboljši na dirki po Sloveniji in po Algarveju, še kot kolesar Adrie Mobila pa prav tako po Sloveniji in Azerbajdžanu.