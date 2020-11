Roglič znova na vrhu lestvice Uci, Pogačar tik za njim

Poleg obeh slovenskih kolesarskih zvezdnikov v ekipah Jumbo Visma in UAE Team Emirates so med "top 300" še štirje Slovenci. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je s 63. nazadoval na 73. mesto, Matej Mohorič (Bahrain-McLaren) je izgubil dve mesti in je trenutno na 86. mestu. Jan Polanc (UAE Team Emirates) je pridobil dve mesti in napredoval na 188., Jan Tratnik pa je z 261. napredoval na 258. mesto.

Največji skok na lestvici je naredil Ekvadorec Richard Carapaz. Kolesar moštva Ineos Grenadiers je po skupnem drugem mestu na Vuelti pridobil kar 78 mest in je na enajstem mestu. Na klubski lestvici se je na vrh prebila nizozemska Jumbo Visma (9919) Primoža Rogliča, sledita ji belgijski Deceuninck-Quick-Step (9776,16) ter PogačarjevUAE Team Emirates (8503).

Slovenija je izgubila prvo mesto med državami, na tem položaju jo je zamenjala Francija (9542,83). Drugouvrščena Slovenija je zbrala 8824, tretjeuvrščena Belgija pa 8530 točk.

Lestvica Uci (10. november):

1. Primož Roglič (Slo) 4237 točk

2. Tadej Pogačar (Slo) 3055

3. Wout Van Aert (Bel) 2700

4. Mathieu van der Poel (Niz) 2040

5. Jakob Fuglsang (Dan) 1961

6. Julian Alaphilippe (Fra) 1796

7. Richie Porte (Avs) 1733

8. Diego Ulissi (Ita) 1671

9. Arnaud Demare (Fra) 1550

10. Marc Hirschi (Švi) 1430

...

73. Luka Mezgec (Slo) 577

86. Matej Mohorič (Slo) 471

188. Jan Polanc (Slo) 200

258. Jan Tratnik (Slo) 148



Lestvica Uci, države:

1. Francija 9543

2. Slovenija 8824

3. Belgija 8530

4. Italija 7375

5. Avstralija 6468