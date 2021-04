Alaphilippe slavil na Valonski puščici, Roglič drugi

Na kolesarski dirki Valonska puščica, 85. izvedba je bila dolga slabih 194 kilometrov, ni prišlo do novega in težko pričakovanega dvoboja med najboljšima kolesarjema na svetu, Slovencema Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Pogačarjeva ekipe, ki je sicer v celoti cepljena, se umika z dirke zaradi dveh torkovih pozitivnih testov na novi koronavirus. Ekipa bo zdaj svoje moči usmerila v nedeljsko dirko Liege - Bastogne - Liege. Dirko je z izjemnim finišem v hrib dobil Francoz Julian Alaphilippe.

Francoski kolesarJulian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) je zmagovalec prestižne valonske puščice. Slovenski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil blizu novega velikega uspeha v karieri, a ga je na drugo mesto v zadnjih metrih preizkušnje od Charleroija na vrh slovitega Mur de Huya (193,6 km) potisnil svetovni prvak Alaphilippe. Osemindvajsetletni Francoz se je tako delno oddolžil Rogliču za zmago na lanski dirki Liege - Bastogne - Liege, ko je svetovni prvak prehitro proslavljal (kasneje je bil zaradi oviranja v sprintu diskvalificiran), po desni strani pa ga je takrat za največjo enodnevno zmago prehitel Roglič. Tokrat je 31-letni Kisovčan v ospredju čakal na pravi trenutek za napad, to pa se je zgodilo 400 metrov pred ciljem na najbolj strmem delu vzpona Mur de Huy (1,2 km/10,4 %). Slovenski as si je nabral že lepo prednost, Alaphilippe pa ga je počasi a zanesljivo lovil, v zadnjih 75 metrih pa ga po levi strani tudi prehitel in slavil še tretjič na valonski puščici. icon-expand Primož Roglič FOTO: AP Rogliču v uteho ostaja drugo mesto, tako francoski kot slovenski zvezdnik pa sta bila v cilju precej hitrejša od drugih. Tretje mesto je osvojil Španec Alejandro Valverde (Movistar) z zaostankom šestih sekund. Na dirki sta nastopila še Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain Victorious), ki pa sta bila v Belgiji v vlogi pomočnikov domačinu Dylanu Teunsu. Valonsko puščico pa sta morala zaradi dveh pozitivnih testov v ekipi UAE Team Emirates izpustiti dva Slovenca, Tadej Pogačar, eden izmed favoritov pred začetkom dirke, ter Jan Polanc. icon-expand