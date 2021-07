Roglič zaključil z nastopom na Touru: Zelo sem razočaran

Primož Roglič je padel v zaključku tretje etape dirke po Franciji, a je vseeno, čeprav močno potolčen, prišel do cilja in nato tudi nadaljeval z nastopi. Ob padcu si je močno podrgnil levo stran telesa in je etapo končal na 92. mestu. Po včerajšnji osmi etapi, ko je slovenski kolesar tudi precej zaostal v skupnem seštevku, pa so se pri moštvu Jumbo Visme odločili, da je bolje, da slovenski kolesar zaradi poškodb konča z nastopom na letošnjem Touru.

V sporočilu za javnost so pri nizozemskem moštvu med drugim zapisali, da "Slovenca ne bo na startu devete etape v Clusesu in se bo osredotočil na nove cilje". Roglič je sedmo etapo končal na 175. mestu s 35 minutami zaostanka za zmagovalcem, v skupnem seštevku pa je bil na 51. mestu (+ 39:45). V skupnem seštevku Toura je v vodstvu slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE), ki ima 1:48 minute prednosti pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma)

Poškodbe so terjale svoj davek in lanski drugouvrščeni na tej dirki je končal z nastopom. "To je bila skupna odločitev. Nima smisla nadaljevati na takšen način. Šel sem čez sebe, poskušal sem vse, vendar je to preveč za moje telo v tem trenutku, ne morem več dirkati. Sedaj je čas, da okrevam in se osredotočim na nove cilje. Sem zelo razočaran, da moram zapustiti Tour, tega vsekakor nisem načrtoval, vendar moram to sprejeti tako kot je in verjeti, da je bila odločitev pravilna. Ostajam optimističen in gledam naprej," je povedal Roglič.

"Takoj po padcu na tretji etapi, nisem mislil, da bo nesreča vplivala na moj odhod s Toura. Nisem gledal tako daleč naprej. Po nekaj dnevih sem videl, da ni nobenega napredka, kar se tiče mojega okrevanja. Čeprav mislim, da sem presenetil sebe na kronometru, sem imel slab občutek dneve po tem. Dolge in zahtevne etape terjajo svoj davek. Osredotočil se bom na okrevanje od vsega skupaj," je v izjavi še dodal Kisovčan, ki je na lanski dirki zasedel drugo mesto, letos pa je bil v krogu favoritov za zmago.

Rogliča že kmalu, še ta mesec, čaka nov velik izziv v dresu slovenske reprezentance na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bo, če bo uspešno okreval, zanesljivo med kandidati za odličja. Kot kaže, pa bi lahko nastopil tudi na dirki po Španiji (Vuelta), kjer je lani slavil zmago.