Roglič: Položaj pred odločilnim tednom je takšen, kot sem si ga želel

V ponedeljek je na vrsti zadnji prosti dan na Vuelti pred zahtevnim nadaljevanjem. V sredo in četrtek sta na vrsti kraljevski etapi s ciljema na Lagos de Covadongi (12,5 km/6,9 %) in Alto de Gamoniteiru (14,6 km/9,8 %), v soboto bo še ena razgibana preizkušnja z gorskim ciljem, v nedeljo pa za konec sledi še vožnja na čas v Santiagu de Composteli.



Primož Roglič (Jumbo-Visma) po 14. mestu na 15. etapi za vodilnim Norvežanom Oddom Christianom Eikingom (Intermarche-Wanty-Gobert) še naprej zaostaja 1:36 minute, na drugem mestu pa je še naprej Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki za rdečo majico zaostaja 54 sekund. Od četrtega do sedmega mesta so uvrščeni največji Rogličevi tekmeci v lovu na rdečo majico. Španec Enric Mas za skupnim vodstvom zaostaja 2:11 minute, Kolumbijec Miguel Angel Lopez (oba Movistar) pa 3:04. Šesti je Avstralec Jack Haig (Bahrain Victorious) z zaostankom 3:35 minute, sedmi pa Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je v dosedanjih 15 etapah Vuelte porabil 4:21 minute več od Eikinga.