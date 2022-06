Roglič: Že uvodni dan bo velik izziv zame

Slovenske barve bodo tako na dirki zastopali kar trije kolesarji iz najboljše deseterice na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Pogačar je že nekaj časa na vrhu, že vrsto let pa se na vrhu ali tik pod njim smuka Roglič. Oba bosta skušala vlogo favoritov na Touru dokazati tudi letos in morebiti ponoviti leto 2020, ko sta končala na prvih dveh mestih. Takrat je Pogačar na zadnjem kronometru ugnal Rogliča in slavil prvo od dveh zmag na Touru. "Že prvi dan nas čaka zanimiv izziv. Prolog je pravi uvod v dirko. zahteven in ne dopušča napak. Opazil sem, da je precej zavit. Dobro smo, oziroma še bomo "prebrali" traso in upam, da bomo pripravljeni tako kot je treba. Ni nepomembno kako se starta dirko, pa čeprav nas skupaj čaka 21 etap na Touru," je na "zum konferenci" med drugim dejal 32-letni Kisovčan, ki verjame, da je ekipna moč in naveza s klubskim kolegom Jonasom Vingegaardom ključ do rumene majice na dirki, ki jo brani njegov prijatelj Tadej Pogačar. "Da, verjamem, da ga lahko premagamo," je zbranim novinarjem še "sporočil" Primož Roglič.