Roglič: To je neverjetno, da sva dva Slovenca prvi in drugi

Po 15 etapah Toura je pogled na vrh razpredelnice izjemen za slovenske navijače, v skupni razvrstitvi ima Primož Roglič v rumeni majici 40 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem Tadejem Pogačarjem. Po dveh tednih preizkušenj najboljše kolesarje čaka še en teden od cilja na pariških Elizejskih poljanah. Ponedeljek je bil, kar se tiče tekmovanj, za karavano prost dan, zato si je tudi Roglič vzel čas za pogovor pred nadaljevanjem dirke. O tem, kako je potekal današnji dan je Roglič dejal: "Klasično, s kontrolo zjutraj, potem zajtrk, manjši trening, kosilo, nato mediji in nekaj počitka nam še ostane."

"Še kar nekaj zahtevnih dni nas čaka, tudi pravih klancev, bo potrebno kontrolirati dirko in biti v položaju, ki nam odgovarja. Ali bo prednost dovolj, bomo videli v Parizu, boljše je 40 sekund prednosti kot 40 v zaostanku. To je neverjetno, da sva dva Slovenca prvi in drugi,"je v pogovoru na daljavo spregovoril prvi mož Jumbo-Visme, ki ostaja pozitivno naravnan pred nadaljevanjem: "Sem samozavesten, tudi celotna ekipa, ki jo imam za sabo, deluje zelo dobro, rezultat na koncu bo povedal, koliko moči je ostalo, ali je bilo dovolj ali ne. V danem momentu je vse dobro, moramo le ostati zbrani in delati še tako najprej."