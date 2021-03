Roglič: Kljub temu, da nisem več mlad, sem mlad na kolesu

"Stvari za izboljšati je vedno ogromno, tudi dirk je na srečo veliko, zato motiva nikoli ne zmanjka. Sam pravim, da vedno obstaja možnost za napredek, tako na fizičnem kot psihičnem področju. Pred vsakim, ki želi napredovati, so vedno novi in novi izzivi. Zato ni problema hoditi tem izzivom naproti," pravi Primož Roglič .

Se je pa v psihičnih težavah med pripravami na to sezono znašel njegov moštveni kolega, Nizozemec Tom Dumoulin. Slednji je za nedoločen čas prekinil kariero, Roglič pa se tudi zaradi tega primera zaveda, da takšnih stvari nikoli ne smeš jemati zlahka. "Takšne težave lahko doletijo vsakogar. Vsak ima možnost sprejeti svojo odločitev. Če to pomeni, da potrebuješ nekaj premora, si ga lahko vzameš. Za nas stvar ni prijetna, ampak smo to dolžni sprejeti in se spopasti z novim položajem,"je priznal član Jumbo-Visme.

Tudi zase pove, da se je že kdaj znašel v zahtevnem položaju. Da ima kot človek iz krvi in mesa kdaj temačne misli. "Na srečo pri meni na koncu prevladujejo dobri dnevi. Vedno mi je poseben izziv iti na trening in se pripraviti na dirke, ki sledijo,"o sebi pove lani še drugič zmagovalec dirke po Španiji.

Na Touru ga je ugnal zgolj rojak Tadej Pogačar. Med velikima kolesarjema tega obdobja je ogromno spoštovanja, a Roglič tudi mlajšega kolega vidi kot tekmeca, ki ga je treba premagati na poti do uresničitve ciljev, ki si jih postavlja. "Zagotovo si želiš premagati vsakogar. Na koncu tekmuješ proti vsem in predvsem proti samemu sebi. Bistveno je, da poskušaš biti čim boljša različica sebe. In če mi to uspe, je to že zmaga, ki sem jo želel doseči."

Prvič se bosta letos na cesti Roglič in Pogačar pomerila na dirki po Baskiji med 5. in 10. aprilom, mlajši izzivalec pa je v dobri formi. Sezono je začel z zmago na dirki po Združenih arabskih emiratih, zdaj je na vrsti Roglič na prestižni enotedenski dirki Pariz - Nica. "Tadej je res super začel sezono z zmago po ZAE, tudi sam si želim čim boljši rezultat in predvsem usmerjati osredotočenost na prihajajočo nalogo tako zase kot za vse člane ekipe okoli mene,"za dirko proti soncu pravi Roglič, ki bo letos lovil že jubilejno 50. zmago v kratki profesionalni karieri. Trenutno je pri številki 47.

Stavnice so prepričane, da bo dirka v Franciji to število dvignila na 48. "Vsaka dirka je zgodba zase. Pariz - Nica slovi kot ena najtežjih dirk na koledarju. Sam še nikoli nisem nastopil na njej, zato mi je velik izziv. S traso je pa tako. Če si dober, je, bolj kot ne, vse 'okej', če pa si malo manj dober, je malo težje. Upam, da bomo dobri, čim boljši in uživali v dirkanju,"je Roglič dejal nekoliko zadržano.