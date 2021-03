Okrvavljeni Roglič po dveh padcih ostal brez zmage na dirki Pariz–Nica

Zadnja, 8 etapa dirke Pariz–Nica je bila dolga le 92,7 kilometra (Le Plan Du Var - Levens). Primož Rogličje imel skupnem seštevku pred današnjo zadnjo etapo 52 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem. To je bil Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), Rus Aleksandr Vlasov (Astana) je zaostajal minuto in 11 sekund.

To je bila lepa prednost, toda Roglič je imel tokrat kopico težav. Kar dvakrat je padel, si strgal hlače in imel okrvavljeno nogo, a je vseeno nadaljeval in moštvo je po prvem padcu počakalo nanj. V nadaljevanju pa je padel še enkrat in moral zaradi tehničnih težav zamenjati kolo, tako da je izgubil kar nekaj časa in je ostal brez spremljevalne ekipe in je moral sam v lov na glavnino. Boril se je, vendar je bila glavnina hitrejša in Schachmann, ki je bil v glavnini, je postal zmagovalec letošnje dirke Pariz-Nica.

Nemec je ubranil lansko zmago, Roglič je v cilj prikolesaril tri minute in 10 sekund za zmagovalcem etape, to je bil Danec Magnus Cort Nielsen. Roglič je bil na koncu dirke 15. z zaostankom 2:16 minute za zmagovalcem.