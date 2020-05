Rogličev intervju s trenažerja: Želel sem postati najboljši skakalec na svetu

"Mislim, da bo vsak od fantov rekel, da je njegova država najlepša. Tako bom tudi jaz rekel, da je najlepša na svetu. Gotovo je zelo lepa, majhna, imamo gore, hribe in ravnine. Vse lahko izkusiš v eni uri in pol, ko lahko prideš že do morja."

'V moji regiji je običajno veliko čvrstih ljudi' Uvodni del več kot enournega pogovora v angleščini, ki si ga lahko ogledate spodaj, so zajemala vprašanja o njegovem odraščanju in Sloveniji.

"Če so novinarji nadležni? Ne vsi, nekateri pa ... V našem športu živimo skupaj, velik del imajo tudi mediji, ki nas podirajo, zato mislim, da je zelo, zelo pomembno, da jim izkažemo pozornost in da skupno delo opravimo čim bolje. Mislim pa, da nas kdaj lahko razumejo, da po šestih urah na kolesu ne moreš vedno govoriti tako dobro in dolgo z njimi. Kot sem rekel ‒ moja glavna skrb je, da sem čim hitrejši in se spočijem pred naslednjo dirko."

Uvodni del pogovora se je dotaknil redkih javnih nastopov zmagovalca lanske dirke po Španiji, ki se je aprila iz Monaka vrnil v domovino in nadaljeval s pripravami na letošnjo dirko po Franciji, če jo bo organizatorjem seveda uspelo pripraviti. Primož Roglič , ki je ob navdušenju spraševalcev uvodoma spregovoril tudi nekaj besed v nizozemščini, pravi, da je na dirkah preprosto preveč osredotočen na svoje predstave, da bi tudi po prihodu v cilj na dolgo in široko razlagal, kaj se je dogajalo.

Vojne se ne spomni

Nizozemce je zanimala tudi slovenska osamosvojitvena vojna in odnos do nekoč "bratskih" republik. Roglič je priznal, da se obdobja osamosvojitve ne spominja najbolje, ocenil pa je, da je bila ustanovitev lastne države prava odločitev.

"Do odcepitve smo bili del Jugoslavije, tudi sam sem bil prvi leti življenja Jugoslovan. Vojne se ne spomnim in recimo, da je vse potekalo precej gladko. Trajalo je le nekaj dni. Če je zdaj bolje? Mislim, da je. Ljudje, ki so se takrat bojevali, so pokazali pogum, nato pa so nam sledile tudi druge države. Mislim, da nimamo težav z nikomer (od bivših jugoslovanskih republik, op. a.). Kot sem rekel, majhni smo ... (smeh) Gotovo bi si želeli biti še večji, a država je v tem trenutku več kot dovolj velika za vse, da lahko uživajo v življenju, kot se le da,"je pojasnil Roglič.

'Nogomet je nogomet, a v Sloveniji so zelo pomembni tudi zimski športi'

Dotaknil se je tudi odraščanja in trenutka, ko se je odločil, da želi postati "najboljši smučarski skakalec na svetu". 30-letni Roglič je bil tik pred tem, da prodre v A-reprezentanco, nato pa se je po grdem padcu v Planici kmalu odločil posvetiti kolesarstvu in hitro začel navduševati v vrstah Adrie Mobila.

"V šoli mi je šlo dobro. Dobival sem dobre ocene, a sem veliko časa posvetil tudi treniranju športa, v katerem sem nastopal takrat. Želel sem postati najboljši smučarski skakalec na svetu. S skoki sem se začel ukvarjati s sedmimi leti, vedno pa sem imel željo, da sem najboljši v tistem, kar počnem. To je veljalo tudi za smučarske skoke. To je državni šport v Sloveniji. Nogomet je nogomet, a v Sloveniji so zelo pomembni tudi zimski športi, kot so smučarski skoki, smučanje in tek na smučeh. Zdaj pa raste tudi priljubljenost kolesarstva,"je še povedal Roglič.