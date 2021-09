Rogliča le še dve etapi ločita od želenega cilja

Slovenskega kolesarskega zvezdnika Primoža Rogliča le še dve etapi ločita od tretje zaporedne skupne zmage na dirki po Španiji. Potem ko je slavil leta 2019 in 2020, ima letos pred zadnjo etapo z gorskim ciljem od Sanxenxa do Mos. Castro de Hervilla natanko dve minuti in pol naskoka pred najbližjimi zasledovalci.

Kolesarje čaka 202,2 kilometra in pet kategoriziranih vzponov v zadnjih 90 km trase. Vseeno v etapi ni posebej dolgih in strmih vzponov. Najdaljši in najbolj strm je vzpon na prelaz Mougas okoli 56 km pred ciljem (9,8 km/6,4 %). Zadnji vzpon na Castro de Herville je dolg 9,7 km s povprečnim naklonom 4,8 odstotka, a z nekaj zahtevnimi odseki nad desetimi odstotki naklona. Preizkušnja morda ne bo tako zahtevna, kot sta bili tisti v sredo in četrtek, vseeno pa ob letos zelo hitri Vuelti, ko, tako rekoč, vsak dan ekipe dirkajo na vso moč, ponuja nekaj možnosti za spremembe med najboljšo deseterico. Enaintridesetletni Primož Roglič (Jumbo-Visma) ima še naprej 2:30 minute naskoka pred drugouvrščenim Špancem Enricom Masom ter 2:53 pred Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom (oba Movistar). V nedeljo bo nato vrsti le še 33,8 km dolg kronometer do Santiaga de Compostele, ki bo določil končni vrstni red 76. španske pentlje.