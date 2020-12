Rogliča presenetil Zwiehoff, zmagi Almeidi in Swiftu

Primoža Rogliča, zmagovalca letošnje Vuelte (dirke po Španiji) in drugouvrščenega na Touru (dirka po Franciji), je v virtualnem kolesarjenju na sloviti prelaz Stelvio v četrtfinalu ustavil Nemec Ben Zwiehoff. Enaintridesetletni Kisovčan je tako izpadel že v prvem krogu, ko ga je ugnal motivirani Nemec, sicer od prihodnjega leta novi član ekipe Bora-hansgrohe in specialist za gorsko kolesarstvo. Ta je nato v polfinalu ugnal še Kolumbijca Harolda Tejado (Astana), v finalu pa je bil od 26-letnega Nemca boljši Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), eno od presenečenj letošnjega Gira.

"To je bila moja druga izkušnja na Stelviu v nekaj mesecih, prva na Giru je bila težja, a tudi ta ni bila enostavna. Ben je začel dobro, na začetku sem mu težko sledil, na koncu sem šel na polno in uspelo mi je zmagati,"je povedal Almeida.

Osem hribolazcev se je dogodku, nad katerim bdi organizator dirke po Italiji RCS Sport, pomerilo na znamenitem vzponu na prelaz Stelvio, seveda v virtualni obliki, medtem ko so sprinterji tekmovali po podeželju Toskane. V še bolj zvezdniški zasedbi osmih sprinterjev je slavil Ben Swift(Ineos Grenadiers), ki je v četrtfinalu ugnal Nemca Pascala Ackermanna (Bora-hansgrohe), v polfinalu pa Belgijca Tima Merlierja (Alpecin-Fenix).

V finalu je bil boljši še od Francoza Arnauda Demara (Groupama FDJ). Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal) in Irec Sam Bennett (Deceuninck-Quick-step), za mnoge najboljša sprinterja v tem trenutku, sta izpadla v četrtfinalu. "Bila je težka dirka, povsem drugačna od pravih testov, in težko je iti na polno v tem delu sezone. Ti turnirji so zabavni, užival sem in upam, da so tudi ostali kolesarji,"pa je dejal Swift.