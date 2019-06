Rogliča v Ljubljani čaka sprejem, o Giru pa: Po vojni je vedno lahko biti pameten

Primož Roglič je pustil velik pečat na letošnji dirki po Italiji. Priznanje je bilo že dejstvo, da je bil pred tekmo eden od favoritov za skupno zmago. Ni se izšlo, a je vseeno postavil nove mejnike. Zmagal na dveh etapah Gira (obakrat kronometer) in bil nekaj dni celo nosilec rožnate majice in v vlogi vodilnega kolesarja na dirki. Pred zadnjo etapo je bil na četrtem mestu, a si je stopničke zagotovil na kronometru, na katerem je na koncu za osem sekund prehitel Španca Mikela Lando.

Roglič je bil prvič vodja moštva, a ni imel dovolj moštvene podpore predvsem na napornih gorskih etapah. Slovenski kolesar se je ob koncu dirke zahvalil moštvenim kolegom in osebju, za cyclingnews pa je nato dejal: "Po vojni je vedno lahko biti pameten, kaj narediti drugače in spremeniti, da bi se izboljšali. Vendar sem super zadovoljen in ponosen na ta Giro d'Italia. Prav tako sem zadovoljen s prvim delom sezone, z vsemi dirkami, ki sem jih opravil. Seveda sem se iz vsega skupaj učil in poizkušal bom nekaj povleči iz tega. Vsi skupaj kot ekipa smo se nekaj naučili na tej tritedenski dirki. Moramo opraviti analize, morda tudi glede prehrane, in kaj sem naredil narobe, da se lahko vrnemo in naredimo še nekaj več."