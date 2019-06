Roglič: Vsi ki poznajo kolesarstvo, vedo, da tu ni neke velike romantike

"Zame je ta zmagovalni oder kot zmaga in sem zelo, zelo ponosen na to," je poudaril Kisovčan. "Kaj naj rečem. Zelo, zelo zadovoljen sem in ponosen na to, kar nam je uspelo na koncu, ker kljub vsem težavam, ki sem imel po 14. etapi, ko se nisem počutil dobro in sem vsak dan dal svojih 110 odstotkov, se boril," je v naš mikrofon povedal Primož Roglič. Ta je dobil dve etapi letošnjega Gira, nekaj dni je tudi nosil rožnato majico, nato pa so ga v zaključnih etapah zdelale zdravstvene težave. Ostal mu je boj za stopničke, v katerem se je izkazal, saj je nadoknadil 23 sekund zaostanka za do danes tretjeuvrščenim Mikelom Lando.