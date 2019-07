Rogličev moštveni kolega slavil na prvi etapi Toura

Nizozemec je v sprintu izkoristil smolo klubskega kolega in prvega sprinterja Jumbo-Visme Nizozemca Dylana Groenewegna , ki je padel v zaključku etape. Med tistimi, ki so obležali na tleh, je bil tudi eden od dveh Slovencev Matej Mohorič (Bahrain-Merida).

V etapi s startom in ciljem v Bruslju je imel član Jumbo-Visme po 194,5 kilometra v sprintu več moči od Slovaka Petra Sagana na drugem in Avstralca Caleba Ewana na tretjem mestu.

Oba sta s pomočjo klubskih kolegov ujela priključek. Ko je bila glavnina že v središču Bruslja in iskala najboljše položaje za sprint, je prišlo do drugega grdega padca. Tokrat sta se na tleh znašla Groenewegen in Mohorič. Močno je ob tla udaril Slovenec, ki je z glavo treščil ob asfalt in na njem obležal.

Tudi poskus bega Italijana Stephana Rossetta ni bil pretirano nevaren, vsi ključni trenutku pa so se zgodili v zadnjih 20 kilometrih. Najprej se je na tleh znašel eden glavnih favoritov za končno zmago Danec Jakob Fuglsang . Ob njem se je na tleh znašel še prvi sprinter Bahrain-Meride Italijan Sonny Colbrelli . Slednji jo je odnesel z odrgninami na boku, prvoomenjeni pa je utrpel odrgnine na rami ter komolcu in počeno arkado.

Prvi trije ubežniki so bili že vnaprej obsojeni na neuspeh, saj je imela glavnina njihovo prednost ves čas pod nadzorom. Na prvem vmesnem sprintu letošnje dirke so se za 20 točk v boju za zeleno majico udarili najhitrejši kolesarji, zmagal je Sagan.

Letošnja francoska pentlja se je začela v Bruslju, s čimer so spomnili na 50 let od prve zmage legendarnega "Kanibala" Eddyja Merckxa ter od starta francoske pentlje v glavnem mestu Belgije.

"Težko verjamem. Mesece in mesece smo garali za Dylana, da zmaga in osvoji rumeno majico. Vse je šlo po zlu, ko je padel. Bil sem spredaj, bil sem svež, poskusil sem. V zadnjih metrih so vsi umirali, tudi Sagan. Ujel sem ga in prehitel na črti. Neverjetno," je bil presrečen Nizozemec.

Jan Tratnik(Bahrain-Merida) je danes osvojil 39. mesto, zaostal je 33 sekund. Mohorič je prišel do cilja na 159. mestu, tri minute in sekundo za zmagovalcem dneva.

Od favoritov za najvišja mesta so si zaostanek pridelali Kolumbijca Egan Bernal in Rigoberto Uran, Španec Mikel Landa, Francoz Romain Bardet, vsi so zaostali 1:28 minute, branilec lanske zmage Valižan Geraint Thomas (+1:52) in IrecDan Martin (+2:02).

V nedeljo bo v Bruslju ekipni kronometer, ki je po besedah Teunissena naslednji velik cilj ekipe, katere član je slovenski as Primož Roglič.