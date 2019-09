Rogličev recept za nadaljevanje Vuelte: Ostati v enem kosu

"Jasno je bilo, da je Roglič prvi favorit, to je tudi dokazal. Osebno se dobro počutim, vožnja na čas je bila dolga in naporna, zato sem bil v zaključnem delu malce bolj prazen. Ta izguba časa pa je znotraj logičnih okvirjev," je bil v cilju vseeno pozitiven Valverde, sicer aktualni svetovni prvak. Quintana je padel na četrto mesto, medtem ko je kolesar iz Murcie pred enajsto etapo prvi zasledovalec Rogliča.

"Malce smo z Nairom in ekipo že utrujeni glede vprašanj o tem, kdo je vodja in kdo ni. Minuta spredaj ali zadaj za zdaj še nič ne pove. Oba bova dala vse od sebe za Movistar in pika," je dnevnik ASše citiral Valverdeja. "To situacijo smo si predstavljali že od prvih dni v Alicanteju. Bomo videli, kako se bo razpletalo naprej, smo pa to vožnjo na čas vsaj dostojno rešili,"je sklenil izkušeni Španec.

Utrujeni od vprašanj o tem, kdo je vodja Veliko je bilo pred torkovim kronometrom v španskih medijih spet govora o tem, kdo ima v ekipi Movistarja vodilni položaj. Valverde in Quintana sta nato v Pauu pred torkovo preizkušnjo nastopila na novinarski konferenci, kjer sta vnovič zatrdila, da je na prvem mestu zmaga ekipe in ne osebni dosežki.

Zmagovalec Roglič: Zaenkrat gre vse po planu

Roglič je bil, razumljivo, veliko bolj zadovoljen in v izjavah za slovenske medije povedal, da je bil tokrat osredotočen zgolj na hitrost oziroma na to, da čim prej pride na cilj.

"Danes sem predvsem poskušal nekako opraviti s progo na čim boljši način oziroma priti skozi čim hitreje. Tako da sem se fokusiral predvsem na to, kako priti skozi progo čim hitreje, uspelo mi je zelo dobro, tako da sem zelo zadovoljen,"je dejal Roglič.

"Definitivno smo spremenili nekaj reči, sam vhod v to Vuelto ... Zaenkrat gre vse po planu in vsi smo zelo zadovoljni s potekom. Bomo videli. Vedno je tako, da če si dober, ti vse odgovarja, upam, da bomo lahko nekako nadaljevali v tem ritmu, v katerem smo začeli. Moramo le ostati zdravi in v enem kosu ter iti dan po dan,"si je še zaželel Roglič.

Quintana se ne predaja

Največ medijske pozornosti je poleg zmagovalca Rogliča v cilju požel Quintana, ki je kljub ogromnemu zaostanku za Rogličem (3:06), za katerim v skupnem seštevku zaostaja za točno tri minute, prav tako ostal optimističen.

"To ni bil moj najboljši kronometer. Pričakoval sem izgubo dveh minut ali dveh minut in pol ... A še naprej se dobro počutim, še bodo priložnosti za napad,"je AS citiral kolumbijskega zvezdnika. "Napadli ga bomo kakor ga bomo pač lahko, z Alejandrom Valverdejem sva blizu in s tem morava zdaj igrati. Nimam več česa izgubiti, potrebno je izkoristiti vsako priložnost in uživati."

Lopez: Umrl sem

Boleč udarec je v Pauu doživel še en kolumbijski favorit za končno zmago, Miguel Angel Lopez (Astana), ki ga je Roglič tik pred ciljem celo ujel in prehitel. Vseeno je Lopez v skupnem seštevku zasedel tretje mesto.

"Zamislil sem si, da bi v vožnji na čas izgubil nekje okoli minute in štirideset (sekund, op. a.), izgubil pa sem dve minuti. Videl sem, da je le še 30 sekund za mano in mislil sem si: 'Me bo ujel? Me ne bo ujel?' A bil je tako blizu. Takrat sem 'umrl' in 500 metrov pred ciljem me je ujel. Zdaj bo moral on prevzeti vajeti, prednost je velika in njegova ekipa mora zdaj prevzeti odgovornost. Toda borili se bomo na vsaki etapi in ob vsaki priložnosti."