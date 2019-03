Rogličeva ekipa dirko od Tirenskega do Jadranskega morja začela z drugim mestom

Avstralce in Nizozemce je na koncu ločilo sedem sekund, nemški Sunweb je na tretjem mestu zaostal 22 sekund. Nizozemci na začetku sezone kažejo izvrstno pripravljenost. Najboljši so bili na dirki po Združenih arabskih emiratih, ko so zmagali v moštvenem kronometru, takrat je Roglič ciljno črto prepeljal prvi in takoj oblekel majico vodilnega, do konca dirke pa mu je niso več slekli. Z moštvenimi kolegi so v današnjem kronometru postavili dobre temelje na poti do novega vrhunskega izida. Zasavec ima na eni najmočnejših dirk v spomladanskem delu sezone vlogo kapetana, ob sebi pa večino kolegov z dirke po ZAE, ko so zelo dobro opravili vse zastavljene naloge. Ekipa Bahrain-Merida s Slovencema Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom je zaostala minuto in deset sekunde ter končala na desetem mestu.

UAE Emirates z Janom Polancem je postavila eno minuto in 19 sekund počasnejši čas, bila je 14. Uvodno etapo sedemdnevne dirke je zaznamoval grd trk med pešcem in ekipo Bore-Hansgrohe. Moški se je odločil za prečkanje ceste na delu trase, na mokri cesti so se nekateri člani nemške ekipe trku še uspeli izogniti, Poljak Rafal Majka pa je z veliko hitrostjo trčil vanj, Italijan Oscar Gatto pa je zletel čez oba. Pešec je negibno obležal na tleh, kolesarja sta sicer vstala in nadaljevala, a kmalu odnehala.

Majico vodilnega v skupnem seštevku bo v četrtek nosil Avstralec Michael Hepburn, ki je prvi prečkal ciljno črto. Od favoritov za najvišja mesta v skupnem seštevku je v najboljšem položaju Mitcheltonov Britanec Adam Yates, sedem sekund zaostaja Roglič, 22 sekund Nizozemec Tom Dumoulin, 37 sekund Francoz Julian Alaphilippe, 47 sekund Valižan Geraint Thomas ... Vrstni red se bo bržčas precej premešal že v četrtek, saj se bo 195-kilometrska etapa s ciljem v Pomaranceju končala s skoraj šestkilometrskim ciljnim vzponom.