Rogličeva ekipa razdeljena na dva 'tabora'

Odgovorni pri Jumbo-Vismi so se odločili, da moštvo razdelijo na dva "tabora", kar pomeni tudi dve različni lokaciji priprav. Del moštva se bo pripravljal v avstrijskem Gerlosu, tukaj gre predvsem za kolesarje, ki bodo nastopili na krajših klasičnih dirkah (recimo Jos van Emden, Koen Bouwman in Timo Roosen), drugi del moštva pa čakajo konec julija tritedenske višinske priprave v francoskem Tignesu. V tej skupini, gre za kolesarje, ki jih čaka nastop na dirki po Franciji, bo tudi Primož Roglič . Slovenski kolesar je med trojico kapetanov moštva za Tour, sem spadata še Steven Kruijswijk in Tom Dumoulin.

Nekateri kolesarji bodo v tem času nastopili na dveh krajših dirkah, nato pa se bodo vrnili v Tignes za drugi del priprav, sem spadajo tudi George Bennett, Tony Martin, Sepp Kuss, Robert Gesink in Wout van Aert . "Želimo ustvariti nekakšen "mehurček" s tem, da moštvo, ki bo nastopilo na Touru, trenira skupaj. Lani smo prvič trenirali v Tignesu v pripravah na Tour de France in bilo nam je zelo všeč, zato smo to lokacijo izbrali tudi tokrat," je dejal odgovorni mož ekipe Mathieu Heijboer.

Tim Heemskerk pa je dejal:"Dobro je, da imamo večji del ekipe znova skupaj, prijetno se je znova družiti s kolesarji in vsem spremljevalnim osebjem po tem dolgem obdobju karantene in individualnih priprav. V zadnjih mesecih so kolesarji dobro vzdrževali formo, sedaj bodo lahko znova vadili v skupini. Glede na vse skupaj bomo kot kaže avgust pričakali v optimalni formi."Začetek Toura je v Nici 29. avgusta .