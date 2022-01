Rogličeva ekipa že po prvem dnevu zaključila priprave v Alicanteju

Primož Roglič je sicer izpustil že lanske uvodne priprave zaradi pozitivnega testa, te pa bo tudi tokrat oddelal drugače, kot je bilo začrtano. Včerajšnja predstavitev ekipe je sicer potekala v dobrem razpoloženju, vsi so bili pred pripravami v španskem Alicanteju zelo optimistični, da so pred njimi dobre priprave na novo zahtevno sezono, a že prvi dan se je vse skupaj za nizozemsko ekipo v Španiji končalo. "Tisti, ki jim je bilo dovoljeno iti domov, bodo odpotovali domov ali nadaljevali z individualnim treningom v Španiji, z minimalno pomočjo ekipe," so sporočili iz nizozemske ekipe. "Okužena oseba in t. i. bližnji stiki so v karanteni v skladu s smernicami," so dodali.

V evropskem športu je v začetku januarja vse skupaj sicer v znamenju številnih odpovedi, za kar je krivo hitro širjenje nove različice novega koronavirusa omikron. To je trenutno največja težava tudi v kolesarstvu, načrti in programi dirk so znani, toda očitno bo covid-19 poskrbel za precej prekrižanih načrtov tudi v svetu kolesarstva.

Ekipa Jumbo-Visme se je tudi na takšen morebitni scenarij v naprej pripravila, čeprav, kot sami pravijo, so skušali vzpostaviti mehurček z rednim dnevnim testiranjem vseh oseb v mehurčku. Prvi trening so opravili v torek zjutraj, popoldne pa je sledila medijska spletna predstavitev. Do okužbe je tako očitno prišlo že doma, ugotavljajo v ekipi. "Zloglasni scenarij se je uresničil. To je scenarij, ki smo ga vzeli v zakup, seveda. Že prej smo določili, kako reagirati v takšni situaciji in sprejeli smo vse potrebne ukrepe. Da se razidemo, je najboljša rešitev, da preprečimo nadaljnje širjenje," je poudaril izvedbeni direktor ekipe Mathieu Heijboer.