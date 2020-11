Rogličeva neverjetna sezona: številke, ki jim v zadnjih letih ni para

Primož Roglič je z drugo zaporedno zmago na dirki po Španiji postavil piko na i že sicer fantastični sezoni. S štirimi etapnimi zmagami ter rdečo in zeleno majico je pokazal, zakaj bo sezono 2021 zasluženo pričakal kot najboljši posameznik na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI). A Roglič med najboljše ne sodi zgolj ta hip. Je eden najuspešnejših kolesarjev tega tisočletja, čemur pritrjujejo tudi številke.

icon-expand Primož Roglič je bil v Madridu drugo sezono zapored okronan za španskega kolesarskega "kralja". FOTO: AP

Po seštevku točk je Primož Rogličže po kronometru v 13. etapi Vuelte storil dovolj, da bo na torkovi posodobljeni lestvici prehitel rojaka Tadeja Pogačarja, ki je Kisovčana za nekaj tednov nadomestil na vrhu, potem ko je bil najboljši na letošnji dirki po Franciji. Z zmago na Vuelti bo Roglič prednost pred mlajšim rojakom in tekmecem še nadgradil, potem ko je uspel v 17. etapi (178,2 km) zadržati prednost pred najbližjima konkurentoma, EkvadorcemRichardom Carapazom (Ineos Grenadiers) in BritancemHughom Carthyjem (EF Pro Cycling) na poti do smučišča na Covatilli. Prvi v zgodovini z "dvojnim dvojčkom"

Ob uspešnem razpletu je v Madridu le še poziral z rdečo majico vodilnega, medtem ko so se sprinterji udarili za prestižno zmago za konec Vuelte. Ko je govora o sprinterjih, je znova treba omeniti prav slovenskega asa, ki je od samega začetka letošnje dirke po Španiji nosil zeleno majico najboljšega sprinterja, s čimer je postal sploh prvi kolesar v 85-letni zgodovini, ki je v zaporednih letih ubranil obe majici.

Sprinterji so bili sicer letos zaradi manjšega števila ravninskih etap prikrajšani, a tudi v nekaj takšnih, kot na primer v peti in deseti etapi, je Roglič z izjemnimi zaključki nizal točko za točko za osvojitev zelene majice. S tem je postal eden od osmih kolesarjev, ki so to majico osvojili vsaj dvakrat. Obenem je postal šele 11. kolesar, ki je več kot enkrat uspel dobiti Vuelto, in prvi poRobertu Herasu ter letu 2004, ki je uspel ubraniti zmago na španski pentlji.

Enaintridesetletni član ekipe Jumbo-Visma je denimo od lanskega Gira kar 51,9 odstotka časa oziroma 40 dni na največjih tritedenskih preizkušnjah preživel v majici vodilnega.

Vse to kaže na prevlado slovenskega kolesarja v zadnjih letih na največjih dirkah, številke pa to zgolj dodatno podkrepijo. V zadnjih treh letih je Roglič od aktivnih kolesarjev na etapnih dirkah svetovne serije kar 71-krat oblekel majico vodilnega kolesarja, najbližji zasledovalec je v tej statistiki Britanec Simon Yatesz 29 dnevi kot vodilni.

icon-expand Primož Roglič je imel ob sebi izjemno ekipo Jumbo-Visme, a če je bilo treba, je na napade odgovarjal tudi sam. FOTO: Twitter

Najboljši na največjih dirkah

Zelo impresivna je tudi statistika, ki kaže, da v zadnjih petih letih ni bilo kolesarja, ki bi na tritedenskih dirkah dobil toliko etap kot 31-letni Kisovčan. Od debija na Giru leta 2016 jih je namreč zbral 11. Med aktivnimi kolesarji se je s tem v celotni karieri izenačil z BelgijcemPhilippom Gilbertom, BritanecChris Froome ima le tri več, Italijan Vincenzo Nibali je v svoji karieri zbral 15 etapnih zmag,Peter Sagan in Alejandro Valverdepa 17. Vsi ti kolesarji sodijo med najboljše v tem tisočletju in Roglič zasluženo stopa po njihovih stopinjah. Slovenski zvezdnik je letos na Vuelti dobil štiri etape, s čimer je postal eden od osmih kolesarjev, ki jim je to uspelo na eni od velikih pentelj, čeprav ne slovijo kot sprinterji. Petim kolesarjem je vključno z Rogličem nato uspelo tudi osvojiti skupno zmago, in sicerTonyju Romingerjudvakrat, po enkrat na Vuelti 1994 in Giru 1995, Laurentu Jalabertuna Vuelti 1995, Damianu Cunegu na Giru 2004 ter Nibaliju na Touru pred šestimi leti. Nevaren na vseh terenih

Postal je šele peti kolesar v zadnjih 30 letih, ki je poleg tritedenske dirke v eni sezoni dobil še eno od največjih petih klasik. Roglič je 4. oktobra slavil na dirki Liège–Bastogne–Liège ter se pridružil Danilu Di Luci (2007), Cunegu (2004), Jalabertu (1995) inGianniju Bugnu (1990).

