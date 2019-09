Rogličevi sokrajani so prepričani, da Vuelta ni njegov zadnji dosežek

Kolesarski navdušenci so vseh 21 dni kolesarske dirke po Španiji pesti stiskali tudi doma, najbolj goreče pa v Kisovcu pri Zagorju, kjer živi šampion Primož Roglič. Zbrali so se kar pod lokalno skakalnico, kjer je Primož treniral smučarske skoke, dokler ni pred sedmimi leti sezul skakalnih smuči in sedel na kolo. Krajani so prepričani, da osvojena Vuelta nikakor ni njegov zadnji dosežek.