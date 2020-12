Rogličevo kolo na dražbi prodali za 19 tisoč evrov

Pod sloganom "Nadaljuj vožnjo" so pri ekipi Jumbo-Visma na javni dražbi ponudili kolesa svojih zvezdnikov, izkupiček pa bodo namenili mladinskemu pogonu oziroma razvoju kolesarstva. Ponudbe so zbirali do 27. decembra, najvišji znesek, 19 tisoč evrov, pa je doseglo kolo Bianchi Oltre XR 2020 Nero, ki ga je ob zmagah na dirkah Liege-Bastogne-Liege in dirki po Španiji uporabljal slovenski as Primož Roglič.

Za 14 tisoč evrov so prodali Rogličev Bianchi Oltre XR4 2020 Celeste, ki ga je uporabljal na zadnji etapi dirke po Španiji, na kateri je letos ubranil skupno zmago. "Nesrečno" kolo Bianchi Aquila TT Nero, s katerim je odpeljal odločilni gorski kronometer dirke po Franciji, na kateri ga je v skupnem seštevku premagal rojak Tadej Pogačar(UAE Team Emirates), so prodali za 12.250 evrov.

Kolo v domovini izjemno priljubljenega Wouta van Aerta, s katerim je nastopil na svetovnem prvenstvu v Imoli in dobil eno etapo na Touru,so prodali za 17.000 evrov, za dva tisočaka manj pa so prodali njegovo kolo, s katerim je zmagal na dirki Milano-San Remo. Na lestvici najdražjih artiklov sledijo kolesa Toma Dumoulina(9.500 evrov), Dylana Groenewegna(8.550), Tonyja Martina(8.150), Georgea Bennetta(8.000) in Stevena Kruijswijka (7.600). Novi lastniki koles so prejeli tudi certifikat, ki s podpisom direktorja Jumbo-Visme Richarda Pluggeja dokazuje avtentičnost, o kateri pričajo tudi praske in ostali "dokazi" njihove uporabe.