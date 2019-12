Rogliču se obeta velika konkurenca: tudi Thomas si želi na Tour

Slednji bi lahko v letu 2020, če bi se za to odločil, ekipo sam vodil bodisi v Italiji bodisi v Španiji, a 33-letni Valižan se za to ne zmeni: "Ne vidim smisla, da bi odšel na Giro in tam dirkal 95-odstotno. Za tovrstne zmage moraš biti popolno motiviran. Zagotovo bi nekoč rad slavil tudi na tej dirki, a v prihodnji sezoni se bom skušal posvetiti samo Franciji."

Prihajajoči Tour bo najverjetneje glavni cilj sezone tudi za Rogliča, a informacija še ni uradno potrjena. V kolikor se bo Zasavec odločil za naskok na rumeno majico, pa je že jasno, da ga tam čaka izjemna konkurenca. Na stavnicah je Roglič trenutno četrti favorit, prva tri mesta pa zasedajo prav že omenjeni kolesarji Ineosa. Največ možnosti ima Bernal, drugi je Froome, tretji pa Thomas.

Ker ima Jumbo Visma – podobno kot Ineos – kar tri kolesarje, ki so sposobni konkurirati za zmago na tritedenskih dirkah, bo zanimivo videti, kako bodo v ekipi razporedili moči. Za zdaj je že jasno, da bo lani tretjeuvrščeni na dirki po Franciji Steven Krujswijk napadal rdečo majico na Vuelti, pričakovati pa gre, da si bosta Roglič in zveneča okrepitev Tom Domoulin razdelila vodilni vlogi v Italiji in Franciji. Odločitev o tem pa bo še nekoliko zahtevnejša kot sicer, saj imata oba zagotovo v mislih tudi Tokio in naskok na eno od olimpijskih odličij.