Slovenski rokometaši proti Norvežanom tudi v boj za mesto, ki vodi na SP

Slovenski rokometaši so se z Norvežani že pomerili v drugem delu tekmovanja. V Malmöju so slavili vikingi s 33:30, a ta tekma ni imela tekmovalnega naboja. Oba selektorja, Vranješ in Christian Berge, sta na tej tekmi, potem ko so si njihovi varovanci že pred tem dvobojem izborili polfinalno vozovnico, priložnost ponudila svojim manj obremenjenim varovancem v dosedanjem delu prvenstva, v boju "rezervistov" pa so se zmage veselili Norvežani.

"Na koncu smo jih z obrambo 5-1 presenetili in se jim približali. Pokopal nas je prvi polčas, bil je naravnost katastrofalen, nismo se držali dogovorov in izgubili smo ogromno žog, pa še obramba je bila katastrofalna. Na takšen način se v finale ne da," je bil po tekmi jezen slovenski kapetan Jure Dolenec .

Na tej tekmi Dean Bombač, Jure Dolenecin Klemen Ferlin niso stopili na igrišče, minutaža Boruta Mačkovška in Blaža Blagotinška je bila za vzorec, na norveški strani pa so povsem počivali prvi zvezdnik Sander Sagosen ter Petter Overby, Kristian Björnsen, Christian O'Sullivan in Torbjorn Bergerud. Slovenci bodo tretjič v svoji zgodovini na velikih tekmovanjih igrali tekmo za tretje mesto, s prehodnih dvobojev imajo polovičen izkupiček. Na svetovnem prvenstvu pred tremi leti v Franciji so v tekmi za tretje mesto po neverjetnem preobratu premagali Hrvate in se jim oddolžili za poraz na tekmi za bronasto kolajno na mundialu v Španiji 2013.

"V obrambi nismo naredili tistega, kar smo se dogovorili. Izgubili smo preveč žog v ključnih trenutkih, španska zmaga je zaslužena. Tak je šport, na vrsti je nova tekma, naredili bomo vse, da osvojimo kolajno," je po tekmi dejal Blaž Blagotinšek.

Norveška izbrana vrsta na dozdajšnjih evropskih prvenstvih ni posegla po zvezdah, še najbližje odličju je bila pred štirimi leti na Poljskem, ko je v tekmi za bronasto kolajno morala priznati premoč Hrvaški. Globlje sledi je pustila na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, tako v Franciji 2017 kot na Danskem, in v Nemčiji dve leti pozneje je osvojila srebrno kolajno.

Za OI v Berlinu

Slovenske rokometaše čakajo kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre. Njihovi tekmeci bodo Nemci, Švedi in še ena reprezentanca z afriškega prvenstva; turnir bo od 17. do 19. aprila v Berlinu. V Tokio 2020 bosta napredovali prvi dve reprezentanci.