Slovenke remizirale s favoriziranimi Rusinjami

Slovenska reprezentanca je na minulih evropskih in svetovnih prvenstvih znala presenetiti mednarodno javnost po zmagah nad rokometnimi velesilami, po odmevnih triumfih pa so sledili vratolomni padci. Na letošnjem mundialu v Španiji je končno premagala urok skupinskega dela in se prebila v drugi del tekmovanja. Slovenke so v skupinskem delu v predmestju Barcelone osvojile tri točke. Na uvodni tekmi so premagale Črnogorke z 28:18, na drugi tekmi izgubile proti Francozinjam z 18:29, na tretji pa so se z Angolkami razšle z neodločenim izidom 25:25.