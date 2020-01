Odličen 'debi' novega selektorja: Slovenci že v prvem polčasu strli tekmece

Do 18. minute (8:7) so se slovenskim fantom še nekoliko poznale posledice napornih treningov v Zrečah, nato pa so prestavili dve prestavi višje. Po zaslugi hitre igre so do sredine 26. minute pripravili delni niz 7:1, po katerem so proti Severni Makedoniji povedli že s sedmimi zadetki naskoka (15:8). Lepe prednosti Slovenci nato do konca niso izpustili iz rok, obenem pa tekmecem niso dali najmanjše možnosti za preobrat. Za največ so povedli v 41. minuti, ko je Mario Šoštarič zabil za 26:17. Za tem je selektor Ljubomir Vranješ v igro poslal tudi najmlajšega člana reprezentance. Dvajsetletni debitant Kristjan Horžen se je za izkazano zaupanje oddolžil z dvema goloma.

V slovenski izbrani vrsti je bil sicer na koncu s petimi zadetki najuspešnejši Darko Cingesar, po štiri so dodali Nik Henigman, Gašper Marguč in Borut Mačkovšek. Na drugi strani je sedem golov prispeval Dejan Manaskov. Do odhoda na evropsko prvenstvo - Slovenija bo tja odpotovala v sredo popoldne - bo Vranješ s seznama prečrtal še štiri imena. Že to soboto njegove izbrance čaka še drugi pripravljalni preizkus. V Trbovljah se bodo pomerili s Črno goro.

"Odigrali smo korektno tekmo, vseskozi smo imeli nadzor nad tekmeci. Pozna se, da se pri nekaterih stvareh še lovimo. Čaka nas še tekma s Črnogorci, nekaj treningov in podrobnosti še lahko izpilimo, da bomo pripravljeni za evropsko prvenstvo. Naši cilji so še višji od makedonskih, zato smo hoteli pokazati, da smo boljša ekipa. Hočemo tekmovati z najboljšimi in verjamem, da imamo na Švedskem realne možnosti za odmeven izid," je po tekmi na Koroškem dejal krilni igralec Gašper Marguč. "Po dobrem dopoldanskem treningu smo prikazali še dobro igro. Zadovoljen sem z nekaterimi stvarmi, ki so jih prikazali naši fantje. To je v tem trenutku najbolj pomembno. Proti koncu smo sicer nekoliko popustili, padla je raven osredotočenosti, a to je za ta del priprav povsem običajno. Priložnost za igro so dobili vsi moji igralci," pa je povedal selektor Vranješ.



Izid:

Slovenija - Severna Makedonija 33:28 (19:12)

Slovenija: Lesjak, Kastelic, Blagotinšek 3, Henigman 4, Marguč 4, Kavtičnik 1, Cingesar 5, Cehte 2, Kodrin 1, Šoštarić 2, Horžen 2, Žabić 2, Ovniček 2, Bombač 1, Mačkovšek 4, Mlakar. Selektor: Ljubomir Vranješ.