Črna gora – Slovenija (27:29*)

V peklenskem vzdušju v črnogorski prestolnici so tudi ob pomoči vratarja Nebojše Simića prvi zadeli domačini, kljub temu pa so po petih minutah Slovenci vodili z 2:3. Aleks Vlah je nato s sedmih metrov poskrbel za prvo prednost dveh golov na tekmi. Omenjeno razliko so Slovenci v nadaljevanju uspešno držali, v 16. minuti pa z zadetkom Klemna Horžena za 6:9 prvič na obračunu povišali na +3.

Hitro zatem so varovanci Uroša Zormana prek Blaža Janca zbežali za štiri gole, s svojim prvim golom na tekmi pa je Domen Tajnik v 21. minuti zabil za 8:13 in domačega selektorja prisilil v minuto odmora. Janc je z mojstrovino, ki je pomenila tretji zaporedni zadetek Slovenije, razliko povišal na +6.

Dogajanje na terenu je tudi utišalo gledalce, ki so v 25. minuti vendarle videli prvi gol svojih ljubljencev po več kot šestih minutah igre. Andraž Makuc je nato za nekaj trenutkov Slovence popeljal do sedmih golov naskoka, končnica prvega polčasa pa je pripadla Črnogorcem, ki so se z delnim izidom 3:0 približali na štiri zadetke (12:16).