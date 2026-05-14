Črna gora – Slovenija (27:29*)

Podgorica, 14. 05. 2026 18.00 pred eno minuto 2 min branja 4

Avtor:
A.M.
Slovenska rokometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga bo januarja naslednje leto gostila Nemčija, gostuje pri Črni gori. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Zmagovalec para se bo uvrstil na mundial. Slovenija je ob polčasu vodila z 12:16.

V peklenskem vzdušju v črnogorski prestolnici so tudi ob pomoči vratarja Nebojše Simića prvi zadeli domačini, kljub temu pa so po petih minutah Slovenci vodili z 2:3. Aleks Vlah je nato s sedmih metrov poskrbel za prvo prednost dveh golov na tekmi. Omenjeno razliko so Slovenci v nadaljevanju uspešno držali, v 16. minuti pa z zadetkom Klemna Horžena za 6:9 prvič na obračunu povišali na +3.

Hitro zatem so varovanci Uroša Zormana prek Blaža Janca zbežali za štiri gole, s svojim prvim golom na tekmi pa je Domen Tajnik v 21. minuti zabil za 8:13 in domačega selektorja prisilil v minuto odmora. Janc je z mojstrovino, ki je pomenila tretji zaporedni zadetek Slovenije, razliko povišal na +6.

Dogajanje na terenu je tudi utišalo gledalce, ki so v 25. minuti vendarle videli prvi gol svojih ljubljencev po več kot šestih minutah igre. Andraž Makuc je nato za nekaj trenutkov Slovence popeljal do sedmih golov naskoka, končnica prvega polčasa pa je pripadla Črnogorcem, ki so se z delnim izidom 3:0 približali na štiri zadetke (12:16).

Podobno, kot se je končal prvi polčas, se je začel drugi. Strelski post Slovenije je trajal še nekaj minut, domači pa so se s tremi zaporednimi zadetki približali na gol zaostanka. Temne minute gostov je nato prekinil Janc, kljub temu pa so Črnogorci hitro izenačili in do 39. minute prišli do preobrata (19:18).

Nadaljevanje je bilo zelo izenačeno, izbrani vrsti sta si izemnjevali gol za gol, Slovenci pa so tik pred vstopom v zadnjih 10 minut srečanja povedli za dva zadetka (25:27). Po minuti odmora je Tilen Kodrin povišal na +3.

Anion6anion
14. 05. 2026 19.37
Z Zormanom ne bo nikoli velikega uspeha. Obsojeni na zlato sredino
RUBEŽ
14. 05. 2026 19.26
Po +6, trepetaš. Zorman je še vedni selektor? Sramota.
Kriss slo
14. 05. 2026 19.03
pa saj je vsakic ista zgodba..cim je malo pritiskatakoj us..ne gate..to je neverjetno kako nesamozavestno mentaliteto mamo mi
