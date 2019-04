Velenjčani še naprej brez rešitve za uganko, ki sliši na ime Celje: Pivovarji vse bližje naslovu

Celjani so v derbiju v gosteh ugnali Velenjčane in storili velik korak k ubranitvi naslova državnih prvakov.

Celjani so naredili odločen korak k 23. naslovu državnih prvakov. V osrednji tekmi petega kroga so pred 1500 gledalci dosegli izjemno pomembno zmago v v zadnjem času zelo vročem Velenju, pet tekem pred koncem končnice pa imajo pet točk prednosti pred drugouvrščenimi tekmeci iz Šaleške doline. Igralci iz mesta ob Savinji bodo v drugem delu končnice obe odločilni tekmi proti tretjeuvrščenim Ribničanom in Velenjčanom igrali v svojem Zlatorogu.

Rokometni prvaki iz Celja, ki so v zadnjem času pokazali zelo spremenljive predstave (v Ribnici so osvojili točko, odpor Škofjeločanov pa strli šele v končnici dvoboja), so na najboljši možni način odprli obračun v Rdeči dvorani, z raznovrstno predstavo v napadu in dobro obrambo so si hitro priigrali dva gola prednosti (6:4). A ose se niso predale, naredile so delni izid 3:0 in v 13. minuti povedle s 7:6. Celjani so po krajšem "kreativnem mrku" znova povezali svoje vrste, predvsem dobro je bilo sodelovanje zunanjih igralcev do krožnega napadalca Kristjana Horžena. Varovanci gostujočega trenerja Tomaža Ocvirkaso do konca polčasa predvsem zaigrali veliko bolj povezano v napadu, s preudarno igro in majhnim številom napak so Velenjčanom preprečili gole iz nasprotnih napadov. Tehtnica se je vse bolj nagibala na stran gostov, najbolj pa se je nagnila v 27. minuti, ko je Francoz William Accambraysvoje soigralce povedel v vodstvo s 16:12.

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičićaso v prvi polovici drugega polčasa držali korak s Celjani. V 42. minuti je bila tekma povsem odprta, nato pa so Celjani izkoristili večji nabor kakovostnih igralcev. V 49. minuti so povedli za štiri gole (25:21), v končnici dvoboja pa po preudarni igri v kali zatrli vse velenjske poskuse po prevratu. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Branko Vujovićz osmimi goli, Jaka Malusin Horžen sta prispevala po pet zadetkov. V velenjski je Maric Verdinekdosegel sedem, Domen Tajnikpa pet golov.

"Mojim varovancem ne morem ničesar očitati, v tem krasnem vzdušju so igrali po svojih najboljših močeh. Odločil je širši nabor igralcev celjske ekipe,"je po tekmi dejal trener Gorenja Jovičić, medtem ko je strateg Celja Ocvirk dodal: "Dosegli smo zelo pomembno zmago. Pred tekmo smo bili deležni velikega pritiska, a moji igralci so odgovorili na najboljši možni način in s kolektivno predstavo zasluženo osvojili obe točki."

Rokomet, liga za prvaka, 5. krog:

Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško 27 : 30 (14 : 16)