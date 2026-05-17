Zaskrbljeni Zorman po zmagi: Nekaterih stvari ne znam razložiti

Slovenija - Črna Gora Luka Kotnik

Slovenija je v Koper prišla z minimalno prednostjo s prve tekme v Podgorici, kjer so varovanci Uroša Zormana skorajda zapravili visoko prednost sedmih zadetkov. Veliko nihanje v igri Slovencev je zaznamovalo tudi srečanje v Bonifiki, kjer so naši rokometaši vendarle prišli do zmage in tako nove uvrstitve med svetovno elito. Zormanu zmaga seveda veliko pomeni, a obenem ne skriva zaskrbljenosti o nekaterih aspektih igre svojih varovancev: "Konec je bil res napet, a vendarle smo celotno tekmo narekovali tempo in vodili celo za sedem golov. V zadnjih petih minutah obeh polčasov smo izrazito padli in nasprotniku omogočili povratek. Res ne vem, zakaj je do tega prišlo, ne najdem razloga. Najti moram recept, da to ustavim. Igralci so v sklepnem delu sezone, logično je, da so utrujeni. Čestitam jim za dve dobri tekmi, prislužili so si mesto na svetovnem prvenstvu, kar ni mačji kašelj," je po tekmi našemu novinarju Simonu Valantu povedal selektor naše izbrane vrste.

Ko je bilo najtežje, je odgovornost na svoja pleča velikokrat prevzel Blaž Janc, ki je dosegel nekaj ključnih zadetkov iz težkih situacij, ki so Slovenijo venomer držali na vsaj minimalni distanci. Kapetan je kot razlog za upad v igri navedel tudi utrujenost igralcev ob koncu sezone: "Smo že v maju, ko se tekmovanja končujejo. Ključni igralci smo obremenjeni tako v klubih kot v reprezentanci. Vsi vemo, da ko fokus pade, pridejo napake in utrujenost. Pomembno je, da smo si uspeli izboriti dve ključni zmagi in prišli na svetovno prvenstvo. Osnovni cilj je izpolnjen."