Zaskrbljeni Zorman po zmagi: Nekaterih stvari ne znam razložiti

Slovenija je v Koper prišla z minimalno prednostjo s prve tekme v Podgorici, kjer so varovanci Uroša Zormana skorajda zapravili visoko prednost sedmih zadetkov. Veliko nihanje v igri Slovencev je zaznamovalo tudi srečanje v Bonifiki, kjer so naši rokometaši vendarle prišli do zmage in tako nove uvrstitve med svetovno elito.
Zormanu zmaga seveda veliko pomeni, a obenem ne skriva zaskrbljenosti o nekaterih aspektih igre svojih varovancev: "Konec je bil res napet, a vendarle smo celotno tekmo narekovali tempo in vodili celo za sedem golov. V zadnjih petih minutah obeh polčasov smo izrazito padli in nasprotniku omogočili povratek. Res ne vem, zakaj je do tega prišlo, ne najdem razloga. Najti moram recept, da to ustavim. Igralci so v sklepnem delu sezone, logično je, da so utrujeni. Čestitam jim za dve dobri tekmi, prislužili so si mesto na svetovnem prvenstvu, kar ni mačji kašelj," je po tekmi našemu novinarju Simonu Valantu povedal selektor naše izbrane vrste.
Ko je bilo najtežje, je odgovornost na svoja pleča velikokrat prevzel Blaž Janc, ki je dosegel nekaj ključnih zadetkov iz težkih situacij, ki so Slovenijo venomer držali na vsaj minimalni distanci. Kapetan je kot razlog za upad v igri navedel tudi utrujenost igralcev ob koncu sezone: "Smo že v maju, ko se tekmovanja končujejo. Ključni igralci smo obremenjeni tako v klubih kot v reprezentanci. Vsi vemo, da ko fokus pade, pridejo napake in utrujenost. Pomembno je, da smo si uspeli izboriti dve ključni zmagi in prišli na svetovno prvenstvo. Osnovni cilj je izpolnjen."
Glavni junak Slovencev je bil zagotovo vratar Klemen Ferlin, ki je vpisal kar 19 obramb. Izkušeni čuvaj mreže, ki brani barve Kielc, je v ključnih trenutkih mešal štrene Črnogorcem in jim onemogočil izenačenje ali celo prevzem vodstva. Po srečanju je bil seveda dobre volje, kar dokazuje tudi njegova šaljiva izjava o napetem koncu tekme: "Zanalašč smo jim pustili, da se vrnejo v igro, saj smo želeli, da je tekma zanimiva do konca. Hočemo, da se naši navijači malo trudijo ob spremljanju srečanja," je v šali dejal Ferlin, ki veliko zaslug za svojo predstavo pripisuje tudi soigralcem.
"Veliko pomeni, da sem lahko toliko prispeval k zmagi Slovenije. Zahvala gre tudi mojim soigralcem, da so mi pri tem pomagali. Danes so v obrambi igrali odlično. Vse to je dokaz, da gremo v pravo smer in služi kot dodatna motivacija za naprej," je svojo izjavo po odlični tekmi za našo televizijo sklenil 36-letnik.
