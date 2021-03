Slovenci kvalifikacije odprli z zanesljivo zmago

Rokometni prvokategorniki iz Slovenije so na najboljši možni način začeli tekmo v dvorani Maxa Schmelinga in v tretji minuti povedli s 3:0. Z dobro igro v obrambi so povsem onemogočili tekmece iz Severne Afrike, z raznovrstno igro v napadu pa si v deseti minuti po golu Blaža Blagotinškapriigrali pet golov prednosti (7:2).

V nadaljevanju so nerazumno popustili, Alžirci so med 10. in 16. minuto naredili delni izid 4:0 in jim povsem zadihali za ovratnik (7:6), skoraj sedemminutni slovenski strelski post pa je prekinil Blaž Janc, ki je le nekaj trenutkov zatem po dveh zadetih golih svoje soigralce popeljal do vodstva z 9:6.

Slovenija je znova zagospodarila na igrišču po izključitvi alžirskega stebra obrambeSofiana Bendjilalija, ki je zaradi pregrobega prekrška nad Miho Zarabcem prejel rdeči karton. V 22. minuti je po golu Tadeja Mazeja prvič na dvoboju povedla za šest golov (12:6), pet minut kasneje pa je Staš Skube – ob igralcu manj na igrišču – zvito ukradel žogo Alžircem in soigralce popeljal do najvišjega vodstva v prvi polovici tekme (16:9).