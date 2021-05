Velenjčani naslov proslavili z zmago v domači dvorani, Trimo ostal pred Celjem

Velenjska zasedba si je z odličnimi predstavami v zadnjem delu sezone že v sredo na zaostali tekmi v Novem mestu zagotovila končno prvo mesto. Na zadnji tekmi v tej sezoni je na kolena položila še mariborski Branik in potrdila četrti naslov državnega prvaka. Pred sezono 2020/21 je bila najboljša tudi v sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13. Obračun med Velenjčani in Mariborčani se je zavoljo zastoja na cesti gostujočih rokometašev začel s polurno zamudo. Tekma je minila v znamenju izbrancev domačega trenerja Zorana Jovičića, ki so imeli od prve do zadnje minute absolutno nadzor nad tekmeci iz štajerske prestolnice.

Ose so na veliki odmor odšle s prednostjo petih golov (13:8). V začetku drugega so povedle s 15:8, najvišje vodstvo na tekmi pa so dosegle prav na koncu tekme. V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Kenan Pajts petimi goli, Domen Tajnikin Miha Kavčič sta dosegla po štiri zadetke. Toliko golov je pri gostujočih dosegel tudi Tadej Sok.

Slovo Celjanov od klavrne sezone s tesno zmago nad Ljubljančani

Celjski rokometaši so na zadnji tekmi v tej sezoni osvojili načrtovani točki, a sezona 2020/21 jim ne bo ostala v najlepšem spominu. V minulih letih absolutni vladarji slovenskih rokometni igrišč in kar 24-kratni državni prvaki so prvič po sezoni 2013/14 ostali brez prvega mesta v najmočnejšem ligaškem tekmovanju na domačih tleh, drugič pa v zgodovini državnih prvenstev zasedli za njih skromno tretje mesto. Na tem mestu so končali tudi sezono 2010/11, ko so bili prvi Koprčani, drugi pa Velenjčani. Igralci iz mesta ob Savinji so izjemno slabo odigrali prvo polovico dvoboja. Ljubljančani, ki so prvoligaški status obdržali šele v sredo, ko so si po zmagi nad Dobovčani zagotovili 12. mesto v 14-članski ligi, so jih v prvem polčasu povsem nadigrali in ga končali s prednostjo treh golov (12:9).

Izbranci gostujočega trenerja Bojana Čotarjaso tudi večji del drugega polčasa povzročali preglavice celjskim rokometašem, ki so šele v končnici zlomili odpor Ljubljančanov. V 51. minuti je bila tekma povsem odprta (19:19), prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju domačih rokometašev. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Domen Novaks šestimi, v ljubljanski pa Nejc Planincs petimi goli.

Zormanov Trimo še nikoli višje, za konec zmaga nad Dobovo

Trebanjci so v tej sezoni dosegli najboljšo uvrstitev v državnem prvenstvu. Po petih tretjih mestih v sezonah 1997/98, 1998/99, 1990/2000, 2008/09 in 2019/20 so prvič v zgodovini kluba osvojili drugo mesto. Pred njimi so bili le Velenjčani, za njimi pa v minulih letih "mogočni", v tej pa bledi Celjani. Posavci, ki so v minuli sezoni presegli svoje načrte in zasedli sijajno peto mesto, so imeli v tej sezoni malce nižje tekmovalne cilje, za njih pa je najbolj pomembno, da so zadržali prvoligaški status.

V prvem polčasu se je na Dolenjskem odvijal izenačen in enakovreden boj, druga polovica tekme pa je minila v absolutni prevladi izbrancev domačega trenerja Uroša Zormana. V 46. minuti so si priigrali osem golov prednosti (25:17) in jasno je bilo, da bo zmaga ostala v Trebnjem. V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Gal Cirars sedmimi in Mihajlo Radojkovićs petimi goli, v gostujoči pa Adam Seferovićs petimi in Dean Šešićs štirimi zadetki.

Za Ormožani kljub porazu s Škofjeločani ena najboljših sezon

Za Ormožani je ena najbolj uspešnih sezon v klubski zgodovini. V sezoni 2020/21 so osvojili končno četrto mesto in za las zaostali za dosežkom iz sezone 2004/05, ko so bili tretji za Celjani in Velenjčani. Škofjeločani so sezono končali na sredini razpredelnice, kar je bil tudi eden od ciljev pred začetkom sezone. V Prlekiji se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili malenkostno bolj zbrani izbranci gostujočega trenerja Roberta Beguša. Ti so v 41. minuti zaostajali za štiri gole (15:19), v zadnjem delu tekme pa zaigrali sijajno in Ormožanom prizadejali deseti poraz v tej sezoni.

V škofjeloški ekipi sta bila najbolj učinkovita Aljaž Jesenkos šestimi in Matija Nikolićs petimi goli. V ormoški zasedbi je Rok Žurandosegel šest zadetkov, David Bogadipa enega manj.

Obalni obračun Koprčanom za klavrno slovo Izole od elite

Koprčani so vse možnosti za osvojitev četrtega mesta zapravili prejšnji teden, ko so izgubili v Dobovi, Ormožani pa slavili v Slovenj Gradcu. V sobotnem lokalnem derbiju, ki ne enim ne drugim ni prinašal veliko, so bili domači rokometaši za razred ali dva boljši od tekmecev iz Izole, ki se ‒ skupaj z Novomeščani ‒ po tej sezoni poslavljajo od lige NLB.

Izbranci domačega trenerja Uroša Rapotcaso takoj zagospodarili v Bonifiki in gostom iz bližnje Izole pokazali, da jih na zadnji tekmi v sezoni zanimata le dve točki. Že po trinajstih minutah igre so povedli z 9:3, polčas pa končali s prepričljivim vodstvom desetih golov (19:9). Lepo zalogo v zadetkih so v drugi polovici tekme neprestano plemenitili in zasluženo zmagali. V koprski ekipi je bil najbolj učinkovit Tine Poklarz enajstimi goli, v izolski pa Jan Gorelaz osmimi zadetki.