Brest z neustavljivo Ano Gros po sedemmetrovkah v finale LP

Rokometašice iz francoskega Bresta, kjer igra slovenska reprezentantka Ana Gros , so prve finalistke zaključnega turnirja evropske Lige prvakinj v Budimpešti. Brest se bo v nedeljskem finalu pomeril z zmagovalko dansko-ruskega dvoboja med ekipama Vipers Kristiansand in CSKA Moskva, ki se bo pričel ob 18. uri. Francoska ekipa je na krilih Grosove v prvem polčasu povsem zasenčila favorizirano madžarsko zasedbo, ki je v zadnjih osmih letih kar petkrat slavila v Ligi prvakinj. Brest si je v prvi polovici tekme nekajkrat priigral štiri gole prednosti, to zalogo v zadetkih je imel tudi v začetku drugega.

Po vodstvu s 15:11 pa so na igrišču dvorane Laszlo Papp zagospodarile rokometašice iz Györa in po delnem izidu 6:0 povedle s 17:15, a so jih tekmice hitro ujele. V razburljivi končnici rednega dela se je sprva zmaga bolj nasmihala Györu, a je v zadnji minuti (pri vodstvu z 20:19) izkušena Anita Görbiczzapravila sedemmetrovko, izenačujoči gol pa je za Brest dosegla Črnogorka Đurđina Jauković.

V dveh petminutnih podaljških si nobena ekipa ni priigrala zmage, v izvajanju sedemmetrovk pa so bolj zbrano in preudarno predstavo pokazale Francozinje in si izborile prvi nastop v finalu. V francoski ekipi je bila najbolj učinkovita Grosova z devetimi goli, v madžarski pa je Norvežanka Veronica Kristiansendosegla osem zadetkov.