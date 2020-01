Hrvaška po pravi srhljivki do finala evropskega prvenstva

Prvo polfinalne srečanje so bolje odprli Hrvati. Zelo razpoložen je bil krožni napadalec Marino Marić, ki je pri izidu 8:6 v korist naših južnih sosedov prispeval kar štiri zadetke. V nadaljevanju prvega dela so Hrvati na krilih izjemne podpore njihovih navijačev držali prednost. Norvežani so imeli velike težave z obrambo 5-1, na katero niso imeli pravega odgovora. Po prvih 30 minutah je bil izid 12:10 v korist varovancevLina Červarja.

V nadaljevanju, pri 15:12, bi lahko Hrvati povedli celo za štiri, a jim ni uspelo priti do zadetka. Norvežani so odgovorili s tremi zaporednimi in izid je bil kar naenkrat poravnan. Sander Sagosen je kmalu za tem poskrbel za prvo vodstvo svoje ekipe, ko je izkoristil sedemmetrovko. Obenem je bil za dve minuti izključen Marko Mamić, kar pa Hrvate ni zmedlo, saj so z igralcem manj dosegli dva zaporedna zadetka za novo prednost.