Slovenski rokometaši v zadnjih sekundah do zmage proti Srbiji

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Loznici proti Srbiji slavila s 35:34. Slovenski selektor Uroš Zorman je v Srbijo odpeljal precej okrnjeno reprezentanco, v kateri je preizkusil tudi nekatere novince in tiste, ki si šele utirajo pot v reprezentanci. Srbi so prav tako predstavljali manjšo neznanko, saj so prvič igrali pod vodstvom uspešnega španskega trenerja Raula Gonzaleza, ki je pred tem vodil Paris Saint-Germain.

V izenačenem prvem polčasu si nobena izbrana vrsta ni priigrala več kot dveh golov naskoka. Večino časa so vodili domačini, ki so izkoristili nekaj več tehničnih napak Slovencev ter večje število sedemmetrovk. Eno od teh je Nemanja Ilić nato zgrešil sedemmetrovko ob koncu polčasa, a so Srbi na odmor odnesli prednost dveh golov (18:16).

V drugem delu so se Srbi sprva odlepili, najprej na štiri gole (21:17). Stik s Srbijo je sprva Slovenija držala predvsem zaradi zadetkov Uroša Milićevića, ki je zadel trikrat v sedmih minutah na parketu, in nekaj obramb Miljana Vujovića. Ta je v drugem polčasu zamenjal Jožeta Baznika.

Za kratko so se Slovenci približali na dva gola, a je nekaj zapravljenih napadov znova razpoložene Srbe znova pomaknilo na +4. Slovenci so nato po zaslugi Vujovićevih obramb (na koncu 9 obramb) začeli rezati v zaostanek in imeli nekajkrat priložnost, da izenačijo. To jim je uspelo v 48. minuti, ko je bil v napadu natančen Domen Tajnik. Slednji je s šestim golom na tekmi Slovenijo popeljal v vodstvo pri 28:27, ko je Zorman na parket vrnil nekatere izkušenejše člane svoje zasedbe.

V napeti končnici je po Zormanovi minuti odmora najprej zadel Tim Cokan s krila, nato pa je Vujović poskrbel za obrambo, srbski igralec ga je zadel v glavo in si prislužil izključitev. V napadu je z igralcem več Blaž Janc žogo zapravil, Srbi pa so svoj zadnji napad prek Mitrovića uspešno izkoristili. Toda to še ni bilo vse, Janc je nato iz hitrega centra zadel v prazno mrežo za končnih 35:34. V srbski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Uroš Mitrović s šestimi goli, pri Slovencih je Tajnik zadel šestkrat, Milićević, Janc in Tarik Mlivić pa po petkrat.

Selektor Zorman je svojim varovancem čestital za prikazano predstavo. "Spet je bilo nekaj vzponov in padcev. Vmes nismo bili dovolj agresivni, še posebej v prvem polčasu, v katerem smo prejeli preveč golov. V drugem je bilo čisto drugače. Nekatere stvari so bile dobre, vidimo pa, na čem moramo še delati. Dobili smo nekaj odgovorov za prihodnost. Več ali manj so vsi upravičili vpoklic v reprezentanco, zaradi česar sem vesel, še najbolj pa, da smo ostali živi in zdravi ter da se zadovoljni vračamo v klubske sredine." Z izidom tekme je bil zadovoljen tudi kapetan Janc. "Ni lepšega kot celoten teden dobrih treningov nadgraditi z zmago. Na koncu je ta še lepša z golom v zadnji sekundi. Pokazali smo dobro predstavo, zato sem kot kapetan vesel in ponosen na fante, ki so prvič igrali za reprezentanco. Pokazali smo karakter in da za nas ne obstaja prijateljska tekma. Za nas je vsaka pomembna. Veselimo se že januarske reprezentančne akcije."

