Bronaste Hrvatice šele v končnici strle slovenski oreh

Selektor Dragan Adžić je na prvi obračun z južnimi sosedami popeljal 18 igralk. Izven kadra je pustil Aljo Varagić, ki po bolezni še ni bila povsem nared za vse največje napore, zaradi lažje poškodbe prsta na roki pa na igrišče ni stopila niti druga izmed ključnih reprezentantk, Elizabeth Omoregie. Uvodne minute obračuna so minile v znamenju Slovenk, ki so se nosilkam brona z zadnjega evropskega prvenstva zoperstavile izjemno hrabro in borbeno. Z golom debitantke Petre Kramar je Slovenija ob koncu četrte minute povedla s 3:1. Hrvatice so za tem strnile svoje vrste in 13 minut kasneje povedle za štiri zadetke (10:6), a to Slovenk ni zaustavilo. Z dobro igro v obrambi, na drugi strani pa dobrim sodelovanjem Ane Gros in Nataše Ljepoja so do konca 25. minute slovenske rokometašice pripravile delni niz 5:1 in izid poravnale na 11:11. Na glavni odmor so z golom prednosti vseeno odšle Hrvatice, ki so v zadnji sekundi zadele za 13:12, ob tem pa je dvominutno izključitev prejela Ljepoja. Igralski primanjkljaj se slovenski igri na začetku nadaljevanja ni poznal. Tudi drugi polčas se je namreč začel po notah gostiteljic, ki so prek razigrane Aneje Beganović stopile v ospredje, sredi 39. minute pa se z zadetkom Maje Svetik povzpele na +2 (17:15).