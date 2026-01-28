Vujović rešuje Slovenijo, Islandija ob odmoru vodi (16:18*)

Na obračunu med Slovenijo in Islandijo je Miljan Vujović hitro vknjižil dve odlični obrambi, na račun tehničnih napak v napadu pa se varovanci Uroša Zormana niso uspeli odlepiti na dva zadetka prednosti. Nadaljevanje je bilo zelo izenačeno, Slovence je v igri še naprej držal Vujović, ki je imel po osmih strelih na kontu štiri obrambe.

Po natanko 11 minutah je s tretjim golom na tekmi na 6:6 izenačil Blaž Janc, Islandci pa so v razmaku 11 sekund zabili dva gola in poskrbeli za prvo prednost dveh zadetkov na tekmi. Po polovici prvega polčasa je Islandija vodila za tri (7:10). Na krilih Vujovića, ki je še naprej branil stoodstotne strele nasprotnikov, se je Slovenija kljub igralcu manj hitro približala na gol zaostanka (9:10).

Olimpijski podprvaki iz leta 2008 so nato ponovno zbežali na tri gole prednosti (11:14). Po deseti obrambi slovenskega čuvaja mreže so Zormanovi varovanci zapravili napad za izenačenje, do 27. minute pa so vendarle rezultat poravnali na 15. Končnica polčasa je pripadla Islandiji, ki je na odmor odšla ob vodstvu s 16:18.