Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi
Zgodba se razvija

Vujović rešuje Slovenijo, Islandija ob odmoru vodi (16:18*)

Malmö, 28. 01. 2026 15.25 pred 4 minutami 1 min branja 12

Avtor:
A.M.
Slovenija - Madžarska

Slovenska rokometna reprezentanca dan po porazu proti Hrvaški igra zadnjo tekmo glavnega dela EP. Zmaga proti Islandiji prinaša neposredno uvrstitev na SP 2027 in do večera podaljšuje upanje za polfinale EP.

Na obračunu med Slovenijo in Islandijo je Miljan Vujović hitro vknjižil dve odlični obrambi, na račun tehničnih napak v napadu pa se varovanci Uroša Zormana niso uspeli odlepiti na dva zadetka prednosti. Nadaljevanje je bilo zelo izenačeno, Slovence je v igri še naprej držal Vujović, ki je imel po osmih strelih na kontu štiri obrambe.

Po natanko 11 minutah je s tretjim golom na tekmi na 6:6 izenačil Blaž Janc, Islandci pa so v razmaku 11 sekund zabili dva gola in poskrbeli za prvo prednost dveh zadetkov na tekmi. Po polovici prvega polčasa je Islandija vodila za tri (7:10). Na krilih Vujovića, ki je še naprej branil stoodstotne strele nasprotnikov, se je Slovenija kljub igralcu manj hitro približala na gol zaostanka (9:10).

Olimpijski podprvaki iz leta 2008 so nato ponovno zbežali na tri gole prednosti (11:14). Po deseti obrambi slovenskega čuvaja mreže so Zormanovi varovanci zapravili napad za izenačenje, do 27. minute pa so vendarle rezultat poravnali na 15. Končnica polčasa je pripadla Islandiji, ki je na odmor odšla ob vodstvu s 16:18.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet evropsko prvenstvo slovenija islandija

'Bil sem na poti domov', Đoković v polfinalu proti Sinnerju

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss-slo
28. 01. 2026 16.17
ti kar se dogaja z igralcem vec je na meji neverjernega...ni rep v evropi ki bi imela tako velike psiholoske tezave kot nasa rep..in to ze 30 let..ce ni psiholoska ovira kje je tezava???se enkrat 30 let isto...se pravi vsi trenerji so zanic
Odgovori
0 0
biggie33
28. 01. 2026 16.23
Zorman dela vec škode kot koristi..
Odgovori
0 0
biggie33
28. 01. 2026 16.17
Mnogo bolje kot proti Hrvatom.. upam, da Zorman ne bo vec imel živčnih izpadov, ker dela s tem tudi igralce živčne..
Odgovori
0 0
Kriss-slo
28. 01. 2026 16.22
dej ti be..ek bodi tiho..hrvati bolje igrajo obrambo..katastrofalno igrajo nasi..ampak zgleda so ze iztroseni ..nardil so itak vec od pricakovanj..igras za 6 mesto brez zunanjega igralca!!!
Odgovori
0 0
Kriss-slo
28. 01. 2026 16.15
sodniki ze 2 tekmo zapored evidentno za nas..medtem ko zaslepljenci non stop krivijo sodnike
Odgovori
0 0
Kriss-slo
28. 01. 2026 16.11
to je neverjetno kaj dela ta nasa mentaliteta ko imamo igralca vec..neverjetno..in potem je trener kriv
Odgovori
+2
2 0
patroljub
28. 01. 2026 16.09
uh, dobr, da sodniki niso šli pogledat posnetka, zadel ga je v ramo...
Odgovori
+1
1 0
Kriss-slo
28. 01. 2026 16.00
mi z igralcem vec ze 30 let igramo kot ,da ga imamo manj..zamenjalo se je ze 10 trenerjev..nagradno vprasanje v kategoriji za osebe nad iq jem sobne temperature? je kriv selektor ali prestrasenost igralcev ,ko v tej prvini igrajo pod mnogo vecjim pritiskom gola kot v polni postavi...tisti ki da minus ima iq pod sobno temperaturo..hvala za razumevanje
Odgovori
+1
2 1
biggie33
28. 01. 2026 16.04
Spet se sam sabo pogovarjaš, čudak!
Odgovori
+0
1 1
Kriss-slo
28. 01. 2026 16.10
se malo bos paneten pa te bom utisal..kot vse do sedaj..
Odgovori
-1
0 1
patroljub
28. 01. 2026 15.57
jah, preveč napak za zmago..., žal....
Odgovori
+3
3 0
Kriss-slo
28. 01. 2026 15.52
rubeza in ostale zveste nabijace zenskih skokov, ze srbijo prsti..nocejo ze takoj menjati zormana ,da si v primeru nase zmage ne delajo se vecje sramote kot so si jo ze..cakajo na konec tekme..
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469