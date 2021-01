Rusija Sloveniji prizadejala boleč, a še neusoden poraz

"Treba bo pokazati več. Na kakšen način oziroma kako, pa bo potrebno vprašati trenerja, ki bo zagotovo našel svoje odgovore. Ali bomo mi to uspeli prenesti na igrišče, pa je odvisno samo od nas. Mislim, da bomo morali pokazati precej več. Igramo za Slovenijo, igramo za naše barve. Če po koncu takšne tekme nisi fizično povsem uničen, ker si se celo tekmo trudil, in mislim, da težko kdorkoli od fantov reče, da je, pomeni, da nisi dal dovolj. Že od druge tekme z Nizozemsko ponavljam, da to ni to, in na žalost se je zdaj to pokazalo še na prvenstvu," je bil za TV Slovenija po nepričakovano visokem porazu z Rusijo iskren kapetan slovenske izbrane vrste Jure Dolenec .

Dolenec na začetku še vlekel slovenski voz, nato zagospodarili Rusi

Slovenija je obračun z Rusijo začela v postavi:Klemen Ferlin,Dean Bombač,Jure Dolenec, Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek, Darko Cingesar inBlaž Janc. Varovanci Ljubomirja Vranješa so dobro odprli tekmo, prvi zadetek je dosegel prav Dolenec. Rokometaš Barcelone je dosegel tudi naslednja gola za Slovenijo, a so Rusi vselej uspeli držati stik, v 12. minuti pa jim je po protinapadu prvič na tekmi uspelo povesti, bilo je 5:4. Ko je minuto zatem v polno meril Aleksander Kotov, so Rusi prvič povedli za dva zadetka (7:5).

Nato se je razlika gibala med enim in dvema zadetkoma, Vranješ pa je na zaspano predstavo svojih varovancev odgovoril v 20. minuti, ko je vzel minuto odmora. Sledil je neuspešen slovenski napad, nato pa je Sergej Kudinov prvič na srečanju Rusijo popeljal v prednost treh golov. V zadnjih desetih minutah so Slovenci vendarle zaigrali nekoliko bolje, uspeli znižati na 12:13,ob tem izidu pa je imel Dragan Gajić priložnost za izenačenje s sedmih metrov, a mu je veselje preprečil danes izvrstni Viktor Kirejev.

Ta obramba je očitno nekoliko vplivala na moralo v slovenski izbrani vrsti, saj so do premora znova zagospodarili Rusi, ki so si uspeli povrniti prednost treh zadetkov. Po 30 minutah je tako bilo 16:13 v rusko korist. V prvem delu je bil naš najboljši strelec Dolenec s štirimi goli, tri je prispeval Gajić.