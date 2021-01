Gaber v zadnjih sekundah priigral točko Sloveniji in ohranil realne upe na napredovanje

Slovenska izbrana vrsta je začela v postavi Urban Lesjak,Dean Bombač,Miha Zarabec, Jure Dolenec, Blaž Blagotinšek, Blaž Janc in Darko Cingesar. Prvi zadetek je pripadel Švedom, ko je s krila zadelHampus Wanne, a je kmalu za izenačenje odgovoril Blagotinšek. Sledile so minute, v katerih je Slovenija medlo zaključevala svoje napade, Švedi pa so to izkoristili za zgodnje vodstvo s 4:1. Še dobro, da je bil zopet odlično razpoložen kapetan Dolenec, ki je v sredini prvega dela Slovenijo držal v igri. S tremi zaporednimi zadetki je poskrbel za 5:7. Sledila pa je še druga izključitev Cingesarja, ki je bil prvič izključen po manj kot minuti igre, Wanne pa je s sedemmetrovko poskrbel za novo prednost Švedov s štirimi zadetki.

V 18. minuti je Borut Maškovšek s šestih metrov iz zahtevnega položaja stresel okvir vrat, sledil je hiter protinapad in zadetekMaxa Darjaza 11:6. Ljubomir Vranješje presodil, da je videl dovolj, saj je pri zapisnikarski mizi zahteval minuto odmora. Počitek je naši izbrani vrsti dobro del, v naslednjih minutah sta po dvakrat v polno zadela Zarabec in rezervist Gajić, tako da je bilo srečanje pri izidu 10:12 znova bolj izenačeno. V zadnjih minutah je dvakrat svoje fizične predispozicije odlično izkoristil Mačkovšek, ki se je z devetih metrov dvignil visoko nad švedsko obrambo, ter tako dosegel dva pomembna zadetka. Tik pred koncem prvega dela je Zarabec še enkrat meril v polno, ko je pobral odbito žogo po obrambi vratarja Andreasa Palicke, za izid prvega dela 15:14 v švedsko korist. Po 30 minutah sta bila v naši izbrani vrsta najboljša Dolenec in Gajić s po štirimi zadetki.