Slovenke v drugem polčasu strle Švicarke in dosegle pomembno zmago

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je odigrala drugo tekmo glavnega dela evropskega prvenstva na Madžarskem ter v Avstriji in Švici. Po porazu proti Nizozemski z 22:26 so se varovanke Dragana Adžića na Dunaju pomerile še s Švico in po dokaj izenačenem prvem polčasu v drugem strle Švicarke ter slavile s 34:25. S šestimi zadetki je bila najboljša strelka in hkrati igralka tekme Tjaša Stanko.