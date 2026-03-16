'Počaščen, da sem kot najmlajši igralec vpoklican v reprezentanco'

Omenjeni proces se je po besedah Uroša Zormana začel sicer že z letošnjim evropskim prvenstvom. "Želimo videti, kaj še imamo. Zanima me predvsem odziv mladih igralcev, ki igrajo v slovenski ligi, medtem ko so 'tujci' že preverjeni. V treh dneh je sicer težko ugotoviti, na koga lahko računamo, a cilj je, da tudi igralci, ki še niso bili na spisku, občutijo, kaj je to članska reprezentanca, da se bodo naslednjič, ko bo šlo zares, že počutili bolj domače."

Uroš Zorman FOTO: Jan Gorenc Gorenje Velenje

Slovenski selektor se sicer z marsikaterim izmed igralcev na slovenskih rokometnih igriščih srečuje kot trener Slovana. "Iskreno povedano, se nikoli ne ukvarjam s tem, kdo je pri nasprotniku najboljši. Vedno sem osredotočen na igro svojih igralcev oziroma na njihove napake v obrambi in napadu. Seveda pa bom imel zdaj čas, da se posvetim tudi drugim." Med povabljenimi je tudi eden najbolj nadarjenih slovenskih rokometašev Aljuš Anžič, ki je nase opozoril z izjemnimi predstavami v dresu Celja Pivovarne Laško in mlajših slovenskih selekcij. Zorman sicer ob tem poudarja, da je pred 18-letnikom še dolga rokometna pot. "S svojimi igrami si je nedvomno zaslužil, da je zraven in vidi, kako se stvarem streže na najvišji ravni. Res pa je, da je bil prisoten že v mlajših kategorijah in zanj vendarle ni vse popolnoma novo, a članska reprezentanca je vseeno nekaj posebnega," je povedal Zorman in poudaril, da so si vsi prisotni igralci vabilo v izbrano vrsto zaslužili.

Aljuš Anžič FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

Anžič je sicer za STA dejal, da mu nastopanje za Slovenijo predstavlja veliko čast. "Počaščen sem, da sem bil kot najmlajši igralec vpoklican v člansko reprezentanco. Prepričan sem, da bomo v tem tednu veliko delali in dobro trenirali ter videli, kam nas bo to popeljalo naprej."

Rokometaš, ki je lani na svetovnem prvenstvu do 19 let na tekmi proti Norvežanom dosegel kar 23 zadetkov, je poleg članske še vedno osredotočen na igranje v mlajših selekcijah. "Poleti me čaka nastop za reprezentanco do 20 let na evropskem prvenstvu, na katerem ciljamo na visoko uvrstitev. To je zaenkrat prioriteta, medtem ko bom glede članov še videl, kako se bodo stvari razvijale naprej," je povedal Anžič, ki se mu zaenkrat še ne mudi v tujino, iz katere je že dobil nekaj ponudb. Po poškodbi, zaradi katere je moral izpustiti letošnje evropsko prvenstvo, je z reprezentanco ponovno tudi Aleks Vlah. "Vedno je lepo biti tukaj ne glede na to, ali gre za tekmovanje ali zgolj za trening. Želel sem si priti sem in opraviti nekaj treningov s to pomlajeno ekipo. Mislim, da smo na pravi poti in pozitivno naravnani."

Aleks Vlah FOTO: Damjan Žibert