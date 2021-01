Led je prebit: Slovenija brez težav opravila z Južno Korejo

Slovenski rokometaši so vse opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 25:16. Vmes so nekajkrat povedli tudi z dvoštevilčno prednostjo, strelski festival v Egiptu pa je začel Blaž Janc, ki je že takoj na začetku vpisal tri zadetke. Nato se je nekoliko ohladil, kar štiri zaporedne poskuse mu je ubranil vratar Changwoo Lee, a so na srečo strelsko breme prevzeli drugi.

V drugem polčasu smo ob visoki prednosti slovenske izbrane vrste videli kar nekaj rotacij, saj so prav vsi dobili priložnost za igro. In prav vsi so jo tudi zelo dobro izkoristili. RezervistDragan Gajić, ki je na desnem krilu zamenjal Janca, je bil na koncu najboljši strelec z desetimi zadetki.

Slovenija je v Egiptu dosegla svojo najvišjo zmago na dosedanjih devetih svetovnih prvenstvih, prvič pa je dosegla več kot 50 golov. Doslej rekordni zmagi sta bili proti Angoli z 42:25 v Franciji 2017 ter proti Kuvajtu s 34:17 v Tuniziji 2005.