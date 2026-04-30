Celjani proti Ohridu 'od prve minute fokusirano in borbeno'

Celje, 30. 04. 2026 20.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.L. A.M.
FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid

Celjski rokometaši bodo v petek odpotovali v Severno Makedonijo, kjer jih v soboto čaka povratna tekma polfinala pokala EHF. Branili bodo gol prednosti s prve tekme. "Šlo bo na nož, rezultat je praktično izenačen, tako da gremo na zmago," je misli strnil Žiga Mlakar.

Aktualni slovenski pokalni prvaki so prejšnji vikend v Zlatorogu po srditem boju slavili s 27:26. Njihova prednost je sicer minimalna, rumeno-modri pa bodo storili vse, da se uvrstijo v veliki finale tekmovanja. "Od prve minute moramo iti fokusirano in borbeno. Nasprotnik je izjemen, ampak so premagljivi. Čaka nas peklensko vzdušje, ampak pripravljeni smo na vse," pravi celjski kapetan Žiga Mlakar.

Žiga Mlakar na tekmi Celje - Ohrid
Žiga Mlakar na tekmi Celje - Ohrid
FOTO: Luka Kotnik

Ta je bil na tekmi v hramu slovenskega rokometa eden izmed dolžnikov, saj je bil že v prvem polčasu izključen. Bivši evropski prvaki so tako ostali brez edinega levičarja na levem zunanjem, za kar se želi veteran odkupiti. "Ne vemo, kakšen kriterij nas čaka. Lahko da bodo takšni prekrški sankcionirani, lahko da ne. Na to se ne smemo ozirati, tja gremo zato, da zmagamo in se uvrstimo v finale," je dodal Mlakar.

Boj za prvi evropski finale grofov po 22 letih boste lahko v soboto od 18:50 dalje v živo spremljali na Kanalu A in VOYO.

rokomet pokal EHF žiga mlakar celje ohrid

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

