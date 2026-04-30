Celjani proti Ohridu 'od prve minute fokusirano in borbeno'

Aktualni slovenski pokalni prvaki so prejšnji vikend v Zlatorogu po srditem boju slavili s 27:26. Njihova prednost je sicer minimalna, rumeno-modri pa bodo storili vse, da se uvrstijo v veliki finale tekmovanja. "Od prve minute moramo iti fokusirano in borbeno. Nasprotnik je izjemen, ampak so premagljivi. Čaka nas peklensko vzdušje, ampak pripravljeni smo na vse," pravi celjski kapetan Žiga Mlakar .

Ta je bil na tekmi v hramu slovenskega rokometa eden izmed dolžnikov, saj je bil že v prvem polčasu izključen. Bivši evropski prvaki so tako ostali brez edinega levičarja na levem zunanjem, za kar se želi veteran odkupiti. "Ne vemo, kakšen kriterij nas čaka. Lahko da bodo takšni prekrški sankcionirani, lahko da ne. Na to se ne smemo ozirati, tja gremo zato, da zmagamo in se uvrstimo v finale," je dodal Mlakar.

