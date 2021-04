Slovenski rokometaši kljub porazu na EP

Ne glede na razplet tekme s Poljaki ima Slovenija zagotovljen nastop na evropskem prvenstvu leta 2022, saj zaradi boljših rezultatov na medsebojnih tekmah z Nizozemci in Poljaki tekmovanja v skupini 5 ne more končati nižje kot na drugem mestu. Pred zadnjim krogom so na vrhu skupine s po sedmimi točkami Slovenci in Nizozemci, točko manj imajo Poljaki, že odpisani Turki pa na dosedanjih tekmah še niso osvojili točke.

Slovence za zaključek kvalifikacij čaka še tekma s Turki v Celju. V slovenski izbrani vrsti je bil na tekmi proti Poljski najučinkovitejši Domen Novak s petimi goli, po enega manj sta dosegla Mačkovšek in Kristjan Horžen.

"Igrali smo dobro, vsi fantje so se borili. Premoremo kakovost in nabor mladih igralcev. Tekma je bila zahtevna, a na koncu sem zadovoljen z borbenostjo in igro na celotni tekmi. V igri so seveda bile napake, ki jih bo treba popraviti, a glede na kratek skupni čas, ki smo ga imeli na voljo, je tudi to razumljivo. Na žalost v izdihljajih tekme nismo napravili prekrška, da bi izvlekli neodločen izid,"je izjavo selektorja Ljubomirja Vranješa posredovala Rokometna zveza Slovenije (RZS).