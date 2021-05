Slovenski rokometaši v žreb med nosilci, EP začenjajo v Debrecenu

V prvem bobnu so nosilci, poleg Slovenije še Španija, Hrvaška, Norveška, Nemčija in Portugalska. Evropska rokometna zveza (EHF) je tudi objavila, da bo Slovenija v prvem delu EP, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem, igrala v skupini A v Debrecenu.

To pomeni, da se poleg vseh izbranih vrst iz prvega jakostnega bobna v prvem delu tekmovanja ne more pomeriti z Madžarsko, Slovaško in Češko. Možni slovenski tekmeci iz drugega bobna so Švedi, Rusi, Danci, Srbi in Avstrijci, iz tretjega Belorusi, Islandci, Francozi in Severni Makedonci, iz četrtega pa Nizozemci, Črnogorci, Ukrajinci, Poljaki, Bosanci in Litovci.