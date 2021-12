Danske rokometašice bronaste na SP

Mali finale v Španiji se je končal z zmagoslavjem Danske, ki je bila za razred boljša od domače reprezentance. Igralke iz Hamletove dežele so osvojile svojo šesto kolajno na svetovnih prvenstvih in tretjo z bronastim leskom po zaključnih turnirjih v Avstriji in na Madžarskem 1995 ter v Srbiji 2013, v svojih vitrinah pa imajo tudi zlato odličje iz Nemčije 1997 ter dve srebrni – iz Romunije 1962 in Norveške 1993. Osmoljenka današnje tekme za tretje mesto ostaja pri dveh odličjih na svetovnih prvenstvih. Španija je pred dvema letoma na Japonskem osvojila srebrno, v Braziliji 2011 pa bronasto kolajno.

Danke so si temelje za zmago postavile v drugi polovici prvega polčasa, ko so pri izidu 10:10 naredile delni izid 4:0 in povedle s 14:10. V začetku drugega polčasa so zaigrale še bolj udarno. V 45. minuti je njihova prednost znašala že sedem golov (25:18), tega velikega kapitala pa v zadnjih petnajstih minutah niso zapravile.

V danski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Louise Burgaard s sedmimi, v španski pa Carmen Martin s šestimi goli.



Izid, tekma za 3. mesto:

Danska - Španija 35:28 (16:13)