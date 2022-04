Hud padec v igri v drugem polčasu in poraz v Podgorici

Slovenske rokometašice so s porazom končale tekmovanje v pokalu EHF Euro. Po zelo dobrem prvem polčasu in vodstvu z 18:15 so varovanke selektorja Dragana Adžića v nadaljevanju tekme proti Črni gori v Podgorici močno popustile in na koncu zanesljivo izgubile (30:34). Slovenke so sicer v črnogorski prestolnici nastopile močno oslabljene, brez pomoči članic Krima Mercatorja, ki se pripravljajo na četrtfinale Lige prvakinj.

Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert

Črna gora - Slovenija 34:30 (15:18)