Zorman: 'Veliko stvari moramo še popraviti'

Slovenska moška rokometna reprezentanca je tekmi proti BiH in Kosovu v kvalifikacijah za za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024opravila uspešno. Dve zmagi in dodatne štiri točke so na računu, po besedah slovenskih reprezentantov in njihovega trenerja pa bo igra morala še napredovati.

Zmaga proti Kosovu v Prištini za slovenske rokometaše ni potekala brez zapletov. Po začetnem zaostanku pa so se reprezentanti če zbrali in na koncu zmagali. Domen Makuc: "Tekma ni bila taka kot smo si jo predstavljali. Na začetku so nas malo presenetili in celo povedli. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo jih ulovili, ob polčasu smo pa vodili za dva gola. Na koncu smo osvojili dve točki, kar je bil naš cilj. Mislim, da smo ta ciklus uspešno zaključili, imamo štiri točke in gremo naprej," je po tekmi dejal Domen Makuc. Nato pa je svojo pozornost usmeril proti prihajajočemu svetovnemu prvenstvu. "Vsekakor smo se še bolj uigrali, vsak dan in vsak trening se poznajo in komaj čakam na svetovno prvenstvo. Bomo videli kaj se bo tam zgodilo," je dodal Makuc. icon-expand Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik 'Korak naprej glede na predstave na prejšnjih kvalifikacijah' Aleks Vlah se je strinjal s soigralcem: "Domov gremo z dvema točkama, ampak imamo tudi veliko za popraviti. Mogoče smo storili preveč napak, ampak zagotovo je to korak naprej glede na predstave na prejšnjih kvalifikacijah. Verjamem, da bomo v prihodnosti prikazali samo še boljše predstave." Selektor se strinja z igralci Trener Uroš Zorman je razlog za slab začetek videl tudi v lokaciji tekme: "Začeli smo zelo megleno, tudi vzdušje v dvorani je bilo temu primerno. Žoga nam nikakor ni stekla, pretok žoge je bil prepočasen. Potrebovali smo kar 20 minut , da smo se zbudili. Drugi polčas pa je bil rutiniran, saj smo nadzirali tekmo, ampak vseeno imamo še veliko stvari za popraviti." Slovenija se bo po uvodnih zmagah v tem tednu v nadaljevanju kvalifikacij v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BiH v gosteh in Kosovom na domačem igrišču. PREBERI ŠE Zormanovi izbranci do druge zmage v kvalifikacijah za EP Slovenija in Črna gora, ki je v nedeljo na tujem premagala BiH s 36:25, sta v dveh tekmah zbrali po štiri točke, BiH in Kosovo pa sta brez njih. Na zaključni turnir se bosta uvrstili obe najboljši izbrani vrsti iz skupine 7. "To je še daleč. O tem bomo razmišljali potem. Moramo se dobiti na prvem treningu, delati do svetovnega prvenstva in iti od tam naprej," je naslednji korak opisal selektor.