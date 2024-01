'Mislim, da smo pregoreli v takšni želji po zmagi!'

Švedi so bili enostavno premočni nasprotnik, blestel je predvsem njihov vratar Andreas Palicka, ki je ubranil kar devet strelov. "Za nami je seveda ena težka noč, vsi smo si želeli te zmage. Enostavno ni bil naš dan, mislim, da smo pregoreli v takšni veliki želji, želji po zmagi. Nimamo kaj, gremo naprej," je za medije v četrtek pojasnil Matic Suholežnik, nekdanji član Benfice. Slovence že v petek čaka nova tekma, njihov nasprotnik pa močni Portugalci. Na tem prvenstvu kažejo dobre predstave. "Zagotovo nas čaka težka tekma. Sam imam to srečo, da sem igral na Portugalskem, tako da lahko rečem, da večino igralcev poznam. Vem, da so vrhunski igralci, da portugalski rokomet zelo napreduje, tako da bo zagotovo vse skupaj precej naporno. Toda mi gremo na zmago." Po tekmi s Portugalci Slovence čaka še obračun z Nizozemci in nato še z Danci. "Pred nami so torej še tri tekme in zagotovo si želimo vse tri tekme zmagati. Seveda pa bomo po tem videli, kaj nam bo to vse skupaj prineslo."